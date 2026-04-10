Al via il restauro dell’antica Cancelleria: diventerà sede del Consiglio e punto turistico

Written by Redazione• 11:46 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Sono iniziati i lavori di adeguamento funzionale e restauro del palazzo dell’antica Cancelleria, nel centro storico di Montopoli in Val d’Arno. L’intervento è reso possibile grazie a un contributo di 200mila euro della Regione Toscana, formalizzato attraverso un accordo di programma con il Comune.

Il progetto punta a restituire nuova vita a uno degli edifici più caratteristici del borgo: al primo piano troveranno spazio la nuova sala del consiglio comunale e una sala per cerimonie ufficiali, mentre al piano terra sarà trasferito l’ufficio informazioni turistiche.

«L’antica Cancelleria tornerà a essere il cuore pulsante del borgo – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini –. Sarà un luogo vivo, aperto anche a iniziative future, capace di unire gli spazi interni con il contesto urbano grazie al suo loggiato».

Gli interventi riguardano principalmente la valorizzazione degli ambienti interni. Sono state demolite le pareti in cartongesso realizzate in passato per la scuola di musica, per ripristinare l’assetto originario con due grandi sale. Previsti inoltre il rifacimento dei pavimenti, la revisione degli impianti elettrici, la tinteggiatura, il recupero dei soffitti lignei e degli infissi, oltre al rinnovo dei servizi.

Per consentire l’allestimento del cantiere, le aiuole davanti alle logge sono state temporaneamente spostate in piazza San Matteo.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2026.

Last modified: Aprile 10, 2026