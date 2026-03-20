Ausili per incontinenza, nuovi orari nei punti autorizzativi della provincia di Pisa

Written by Redazione• 2:49 pm• Pisa, Attualità

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest ha comunicato i nuovi orari dei punti autorizzativi per la fornitura a domicilio di pannoloni e traverse per incontinenza nell’ambito territoriale della provincia di Pisa (ex Asl 5).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 23 marzo. Nel dettaglio, a Pisa, in via Pardi, il servizio sarà attivo il lunedì dalle 7.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. A Cascina, in via De André, apertura il martedì e il venerdì dalle 7.30 alle 12.30. A San Giuliano Terme, in via Martin Luther King, il punto sarà operativo il giovedì dalle 7.30 alle 12.30.

Per quanto riguarda Volterra, il servizio sarà disponibile in Borgo San Lazzero il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle 15 alle 17.

I punti autorizzativi di Ponteginori, Pomarance e Larderello non prevedono accesso diretto: è possibile contattarli via email all’indirizzo incontinenza.pisa@uslnordovest.toscana.it, allegando prescrizione medica, tessera sanitaria, documento di identità e indicando un recapito telefonico. Il personale fornirà risposta entro tre giorni lavorativi.

Resta inoltre attivo il numero verde 800 98 98 77, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato e i prefestivi dalle 9 alle 13, per informazioni sul servizio di consegna.

Last modified: Marzo 20, 2026