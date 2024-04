Aumenta la lista dei diffidati nerazzurri, ma nessuna squalifica contro il Bari

Scritto da admin• 4:43 pm• Pisa SC

PISA – Non ci sono calciatori nerazzurri nell’elenco degli squalificati depositato oggi dal Giudice Sportivo del campionato Cadetto; aumenta soltanto, di due unità, l’elenco dei calciatori in diffida composto adesso da Gabriele Piccinini, Miguel Veloso, Arturo Calabresi, Pietro Beruatto e Stefano Moreo.

La preparazione alla prossima gara di campionato contro il Bari, in programma sabato prossimo (ore 14.00) allo Stadio “San Nicola” non sarà dunque condizionata dalle squalifiche, come capitato la settimana scorsa, ed è proseguita questa mattina sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado.

Mercoledì la squadra nerazzurra si trasferirà all’Arena per una seduta pomeridiana e quindi giovedì tornerà a San Piero prima di concludere la preparazione nuovamente sul terreno amico con la rifinitura di venerdì mattina

Last modified: Aprile 16, 2024