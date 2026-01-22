Atletica, risultati del CUS Pisa al Meeting Indoor di Carrara e al Cross di Lucca

Sabato 17 gennaio, a Carrara, presso l’impianto indoor si è svolto il Meeting Indoor Assoluto (200m, 400m, 800m, marcia), valido anche come Campionato Toscano Assoluti, Promesse, Junior, Allievi nelle distanze citate, nonché come Campionato Toscano Marcia Cadetti/e e Ragazzi/e e Campionato Toscano PesoJuniores e Gara Peso Master.
L’Atletica del CUS Pisa ha ottenuto numerose prestazioni di rilievo:
Campionati Toscani indoor
- Nicola Gullo (allievo) – vittoria nei 200m della categoria con 23.88, prima gara stagionale, e 3º posto assoluto nella classifica generale
- Martina Perrone – 400m juniores e assoluti con 60.92
- Anna Puntoni – vincitrice del Campionato Regionale di Marcia 3000mjuniores con il tempo di 16:23.78, e 5° posto assoluto
Altri risultati sui 400m:
- Francesco Carilli – 54.24
- Vincenzo Pasquariello – 54.85
- Joel Devine (alla sua prima gara) – 55.59
- Alessandro Sechi, Francesco Nigro, Duccio De Ranieri hanno completato la squadra dei 400m
Negli 800m hanno gareggiato Giorgio Del Viva, Pietro Aiani e Luciano Mattolini.
Nelle gare master:
- Louise Rose Michalak – 3º posto nel lancio del peso nella sua categoria
CDS di Cross Agonistico a Lucca
Domenica 18 gennaio, a Lucca si è inoltre disputato il CDS di Cross Agonistico, prova unica regionale.
Hanno rappresentato il CUS Pisa:
- Tommaso Bocci – corsa junior 6km
- Lorenzo Malizi e Lorenzo Pieve – corsa senior 10km