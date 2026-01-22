Atletica, risultati del CUS Pisa al Meeting Indoor di Carrara e al Cross di Lucca

Written by admin• 11:51 am• Pisa, Sport, Sport Home page

Sabato 17 gennaio, a Carrara, presso l’impianto indoor si è svolto il Meeting Indoor Assoluto (200m, 400m, 800m, marcia), valido anche come Campionato Toscano Assoluti, Promesse, Junior, Allievi nelle distanze citate, nonché come Campionato Toscano Marcia Cadetti/e e Ragazzi/e e Campionato Toscano PesoJuniores e Gara Peso Master.

L’Atletica del CUS Pisa ha ottenuto numerose prestazioni di rilievo:

Campionati Toscani indoor

Nicola Gullo (allievo) – vittoria nei 200m della categoria con 23.88, prima gara stagionale, e 3º posto assoluto nella classifica generale

Martina Perrone – 400m juniores e assoluti con 60.92

Anna Puntoni – vincitrice del Campionato Regionale di Marcia 3000mjuniores con il tempo di 16:23.78, e 5° posto assoluto

Altri risultati sui 400m:

Francesco Carilli – 54.24

Vincenzo Pasquariello – 54.85

Joel Devine (alla sua prima gara) – 55.59

(alla sua prima gara) – 55.59 Alessandro Sechi, Francesco Nigro, Duccio De Ranieri hanno completato la squadra dei 400m

Negli 800m hanno gareggiato Giorgio Del Viva, Pietro Aiani e Luciano Mattolini.

Nelle gare master:

Louise Rose Michalak – 3º posto nel lancio del peso nella sua categoria

CDS di Cross Agonistico a Lucca

Domenica 18 gennaio, a Lucca si è inoltre disputato il CDS di Cross Agonistico, prova unica regionale.

Hanno rappresentato il CUS Pisa:

Tommaso Bocci – corsa junior 6km

– corsa junior 6km Lorenzo Malizi e Lorenzo Pieve – corsa senior 10km

