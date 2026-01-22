Written by Gennaio 22, 2026 11:51 am Pisa, Sport, Sport Home page

Atletica, risultati del CUS Pisa al Meeting Indoor di Carrara e al Cross di Lucca

Atletica, risultati del CUS Pisa al Meeting Indoor di Carrara e al Cross di Lucca

Sabato 17 gennaio, a Carrara, presso l’impianto indoor si è svolto il Meeting Indoor Assoluto (200m, 400m, 800m, marcia), valido anche come Campionato Toscano Assoluti, Promesse, Junior, Allievi nelle distanze citate, nonché come Campionato Toscano Marcia Cadetti/e e Ragazzi/e e Campionato Toscano PesoJuniores e Gara Peso Master.

L’Atletica del CUS Pisa ha ottenuto numerose prestazioni di rilievo:

Campionati Toscani indoor

  • Nicola Gullo (allievo) – vittoria nei 200m della categoria con 23.88, prima gara stagionale, e 3º posto assoluto nella classifica generale
  • Martina Perrone – 400m juniores e assoluti con 60.92
  • Anna Puntoni – vincitrice del Campionato Regionale di Marcia 3000mjuniores con il tempo di 16:23.78, e 5° posto assoluto

Altri risultati sui 400m:

  • Francesco Carilli – 54.24
  • Vincenzo Pasquariello – 54.85
  • Joel Devine (alla sua prima gara) – 55.59
  • Alessandro Sechi, Francesco Nigro, Duccio De Ranieri hanno completato la squadra dei 400m

Negli 800m hanno gareggiato Giorgio Del Viva, Pietro Aiani e Luciano Mattolini.

Nelle gare master:

  • Louise Rose Michalak – 3º posto nel lancio del peso nella sua categoria

CDS di Cross Agonistico a Lucca

Domenica 18 gennaio, a Lucca si è inoltre disputato il CDS di Cross Agonistico, prova unica regionale.

Hanno rappresentato il CUS Pisa:

  • Tommaso Bocci – corsa junior 6km
  • Lorenzo Malizi e Lorenzo Pieve – corsa senior 10km

Last modified: Gennaio 22, 2026
