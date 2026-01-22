Chianti Banca partner del Pisa per la realizzazione del Pisa Training Center

Written by admin• 12:22 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Giuseppe Corrado: “I lavori per il centro sportivo procedono a buon ritmo, tra pochi giorni la posa della prima pietra. Il Centro Sportivo resta prioritario sullo stadio su cui comunque stiamo lavorando”

PISA – La stretta collaborazione fra Pisa Sporting Club e ChiantiBanca si arricchisce di un nuovo capitolo: la Banca di Credito Cooperativo – che sul territorio pisano è presente con due sedi (una in città, l’altra a San Giuliano) – farà parte del pool di Istituti di Credito che finanzieranno la realizzazione del Pisa Training Centre che, tra pochi giorni, vedrà la posa della prima pietra.

di Giovanni Manenti

Nell’operazione di finanziamento del nuovo Training Centre, il Pisa è affiancato

in qualità di advisor finanziario da Iniziativa, boutique italiana di management

consulting, specializzata in Corporate Finance e con una forte expertise nello

sviluppo di infrastrutture sportive

“Abbiamo ufficializzato la prima importante partner finanziaria per il progetto relativo al Centro Sportivo quale testimonianza che la Società opera in un contesto di business industriale oltretutto con un partner importante come Chianti Banca ben inserito nel territorio“, ha detto Francesco Burdese CFO del Pisa Sc

“Per noi essere qui oggi è molto importante in quanto riguarda un progetto a lungo termine al quale siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa a fianco di una Società che rappresenta un pezzo importante della città oltre ad un modello che guarda al futuro e ci consente di consolidare la nostra partnership con il Pisa Calcio anche avendo riguardo al sociale e che ben si sposa con quelle che sono le finalità con un Istituto di Credito Cooperativo come è la nostra Banca, in quanto si tratta di un progetto che investe sui giovani ed il territorio“, afferma Maurizio Farnesi, direttore generale ChiantiBanca.

“Il nostro progetto riguarda un lavoro che va avanti da tempo ed oggi ufficializziamo il primo partner finanziario dell’iniziativa con Chianti Banca che già l’anno scorso era stato nostro sponsor ed il Centro Sportivo rappresenta un passaggio di crescita per far comprendere meglio ciò che la nostra società ha fatto per la città in tutti questi anni afferma il presidente Giuseppe Corrado – sempre più convinto che I risultati sportivi non rappresentano altro che l’esito di quanto costruito anche come strutture in quanto la crescita di valore giunge anche grazie alla valorizzazione di giovani talenti, in un’ottica del cambio che il Calcio ha avuto negli ultimi decenni, divenuto oramai a livello industriale. Per far ciò – prosegue Corrado – abbiamo dovuto cercare il luogo adatto per costruire il Centro Sportivo ed acquistate il terreno per poi ottenere le necessarie autorizzazioni per costruire e quindi ora siamo orgogliosi di poter dire che il progetto è avviato per poi poter accogliere giovani che ci auguriamo che un domani possano divenire giocatori della prima squadra, quale ulteriore dimostrazione che il Pisa vuole creare un veicolo che non è mai esistito prima di noi e crediamo che questa la migliore garanzia per una continuità di risultati e di stabilità finanziaria, così che con questo progetto abbiamo messo un altro tassello rispetto alla nostra programmazione che in futuro passerà anche dallo stadio ed altre iniziative commerciali, senza farci condizionare da suggestioni legate all’attualità, ritenendo prioritaria la solidità finanziaria e strutturale della società – afferma Corrado – per quanto concerne l’andamento dei lavori, gli stessi procedono a buon ritmo e nei prossimi giorni, come avevo preannunciato prima di Natale, ci sarà la posa della prima pietra, anche se sarà l’occasione per far vedere lo stato attuale dei lavori che speriamo di concludere entro i prossimi 12 mesi, anche se confidiamo di anticipare la messa in opera dei primi due campi per la prima squadra oppure attendere il completamento dei lavori. Per quanto concerne lo stadio non è cambiato nulla, attendiamo una nuova valutazione sulla base della quale aprire la procedura di un’asta, fermo restando che stiamo lavorando su di un piano di reciproca collaborazione con l’amministrazione comunale e che la priorità è quella del centro sportivo“, glissa il presidente nerazzurro.

