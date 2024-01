Lunedì 22 Gennaio primo Consiglio Comunale del nuovo anno

Scritto da admin• 7:52 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riprende l’attività del Consiglio Comunale. Lunedì 22 Gennaio, si terrà, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa, la prima seduta del Consiglio Comunale del nuovo anno.



L’inizio dei lavori è previsto per le 14,30. Molti, come sempre, gli argomenti in discussione. S’incomincia con ben tre question time. Il primo della consigliera Lacroce (La città delle persone) è sull’assistenza specialistica a scuola. Il secondo, del consigliere Auletta (Una città in Comune), è sulla vicenda della revoca della nomina del comandante della Polizia Municipale. Il terzo, infine, è del consiglire Marco Biondi, ed è sulla vicenda di via Di Ripaiola. Sarà poi la volta delle interrogazioni, delle intreppellanze e, infine, delle mozioni. Al centro della seduta, per iniztiva del consigliere Auletta (Una città in Comune), ci sarà però la tangenziale nord-est. Su questo stesso argomento il consiglire Maurizio Nerini (FdI), ha presentato una mozione.

Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà lunedì 29 Gennaio.

