Written by Antonio Tognoli• 5:04 pm• Attualità, Vecchiano

VECCHIANO – Si terrà mercoledì 30 aprile a partire dalle 18, nella sala consiliare del

Comune di Vecchiano, l’incontro conclusivo del progetto ASBUC SI STIMA, un percorso

partecipativo nato per coinvolgere attivamente la comunità locale nella definizione di

strategie per la tutela e la valorizzazione del Padule di Vecchiano.

Il progetto ha visto la collaborazione di diversi partner, tra cui: ASBUC Vecchiano

(Capofila), Comune di Vecchiano, ASBUC Migliarino Pisano, ATC 14 (Ambito Territoriale di

Caccia 14 Pisa Ovest), Arci Caccia Toscana, Arci Caccia Federazione provinciale di Pisa,

Arci Pesca Toscana e AtTieSse (Associazione Teatro Spettacolo ODV).

Sono previsti interventi del Sindaco del Comune di Vecchiano Massimiliano Angori,

dell’Assessore all’Ambiente Mina Canarini e di Paolo Burba, Presidente di ASBUC,

Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Vecchiano, Filettole, Avane, Nodica.

Punto centrale dell’incontro sarà la presentazione del quadro conoscitivo aggiornato

che illustrerà in dettaglio le potenzialità e le prospettive future per l’area del Padule.

Questo momento rappresenta un’occasione fondamentale per comprendere

concretamente quanto si potrà realizzare nel territorio.

Durante l’evento, aperto a tutti i cittadini, alle aziende, alle associazioni e a tutti i soggetti

interessati al futuro del Padule, sarà inoltre presentato il resoconto del lavoro svolto e

alcune proposte di azioni future da portare avanti per valorizzare l’area del padule, tra

questi la catalogazione e mappatura delle strutture recuperabili, la redazione di un

progetto organico di recupero, manutenzione, integrazione delle strutture esistenti o per

nuove infrastrutture funzionali, il recupero e mantenimento ambientale, la stesura di un

regolamento esecutivo ad hoc, la ricerca di fondi per la realizzazione di quanto

progettato.

L’obiettivo dell’incontro del 30 aprile è quello di avviare una riflessione collettiva

costante sul futuro di questo importante luogo, partendo proprio dalle concrete possibilità

di sviluppo che emergeranno dal quadro conoscitivo presentato. Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell’Autorità Regionale per la Garanzia e la

Promozione della Partecipazione L. R. 46/2013, e facilitato da consulenti esperte della

Cooperativa Comunità Interattive. Per maggiori informazioni comunitainterattive@gmail.com

Last modified: Aprile 28, 2025