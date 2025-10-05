Alberto Gilardino: “In otto minuti siamo usciti dalla partita. Questi errori non li possiamo più commettere”

Written by Antonio Tognoli• 6:18 pm• Pisa SC

BOLOGNA – A fine gara il mister nerazzurro Alberto Gilardino analizza la pesante sconfitta subita dalla squadra nerazzurra al Renato Dall’Ara.

di Antonio Tognoli

“L’uno due micidiale subito a fine primo tempo ci ha fatto abbandonare prima la partita. Questo noi non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo rimanere dentro la gara in qualsiasi momento. Ci sono stati errori che non possiamo più commettere. Il secondo gol lo abbiamo preso girando la schiena, il terzo su una rimessa laterale. Dobbiamo rimanere più concentrati nell’uno contro uno. In otto minuti abbiamo concesso a livello mentale troppe occasioni compromettendo la partita”.

“Se abbassi la concentrazione contro certe squadre come il Bologna le paghi a caro prezzo. Buffon l’ho inserito perché vedo come lavora e si impegna. Per Tourè ci dispiace veramente a tutti, gli errori purtroppo si fanno. Vural ha fatto molto bene, potrà esser un valore aggiunto di questo Pisa Ripartiamo dall’entusiasmo dei nostri tifosi, che non hanno mai smesso di cantare e ci hanno sostenuto in tantissimi. Dispiace perché non abbiamo potuto dargli quello che loro avrebbero voluto”.

Last modified: Ottobre 5, 2025