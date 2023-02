Arriva Tu BiShvat, il Capodanno degli alberi. Domenica visite guidate

Scritto da admin• 1:37 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Lunedì 6 febbraio la comunità ebraica festeggia Tu BiShvat, il Capodanno degli alberi. La ricorrenza fu anticamente istituita per segnare la partenza dell’anno fiscale, con il tempo è diventata l’occasione per celebrare il contatto con la natura. Si piantano alberi e si mangia la frutta di sette specie: grano, orzo, uva, fichi, melograni, olive e datteri.

Per scoprire storia, cultura e tradizioni della comunità pisana, tutte le domeniche CoopCulture organizza visite guidate alla Sinagoga di Pisa ed al cimitero ebraico di piazza dei Miracoli. Partenze alle 10.30, 11.30, 12.30 al cimitero ebraico, alle 15 e alle 16.30 alla Sinagoga di via Palestro, biglietto a 4 euro per la Sinagoga, 3 euro per il cimitero ebraico, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare, oppure via mail su sinagoga.pisa@coopculture.it, oppure ai link https://bit.ly/CimiteroEbraicoPisa e https://bit.ly/SinagogaPisa.

Last modified: Febbraio 2, 2023