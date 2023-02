Al Centro Polivalente San Zeno uno sportello Facilitatori Digitali

Scritto da admin• 4:22 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un’Amministrazione Comunale sempre più orientata nel supporto alle famiglie maggiormente in difficoltà, ha provveduto ad inaugurare due nuovi Sportelli di facilitatori digitali nei Quartieri di Pisanova e del CEP, oltre a quello già funzionante dal 2021 presso il Centro Polivalente di San Zeno, alla presenza, in via Umberto Viale 2 a Pisanova, dell’Assessore alle Politiche Sociali Veronica Poli ed alla Presidente del Comitato UISP di Pisa Alessandra Rossi, oltre a Lucina Trebbi dell’Ufficio Sociale del Comune di Pisa ed ad Alessio Leoncini della Cooperativa Arnera, che gestisce attività pomeridiane per ragazzi al Circolo polivalente di Pisanova.

di Giovanni Manenti

Un’iniziativa che si è resa necessaria data la numerosa affluenza registratasi presso lo sportello di San Zeno, che ha registrato oltre 1000 accessi nel solo anno 2022, così che, per favorire le necessità dei cittadini sono stati istituiti questi due nuovi punti dove potersi rivolgere in due quartieri periferici della città e facilmente raggiungibili, ovvero in via Umberto Viale 2 presso il Centro Polivalente di Pisanova ed in via Bonamici 8 nei locali contigui alla Palestra Popolare del CEP.

Tali sportelli saranno attivi il martedì ed il mercoledì mattina presso il Centro Polivalente Pisanova ed il giovedì mattina nel Quartiere CEP e chi vorrà rivolgersi a detto servizio dovrà prendere appuntamento al n. 050-7846982, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, così da poter usufruire della competenza di operatori specializzati che aiuteranno nella compilazione delle domande per accedere ai Bonus messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale con appositi Bandi – pensiamo al Bonus mamma, al Bonus Animali ed al Bonus Bollette di prossima emissione – come pure per l’iscrizione dei figli a Scuola e quant’altro necessiti di interagire con le nuove forme di comunicazione digitale.

Una nuova forma di sostegno alle famiglie che non può che rendere orgogliosa l’Assessore alle Politiche Sociali Veronica Poli, che così commenta: “L’avvenuta apertura di questi due nuovi sportelli per il servizio di facilitatori digitali si è resa necessaria sulla base degli oltre 1000 contatti verificati presso il Centro Polivalente di San Zeno, così da mettere a disposizione delle famiglie degli operatori che potranno aiutare nel compilare la domanda di ammissione ad un Bando comunale al pari della richiesta di alloggio presso una Casa Popolare, considerato come vi siano nella nostra città molti nuclei familiari composti da persone anziane che non possiedono un Computer oppure non hanno la necessaria dimestichezza nell’uso dello stesso“.

“Sulla base di dette valutazioni“, conclude l’Assessore, “abbiamo ritenuto che la cosa migliore fosse quella di aprire nuovi punti di contatto, scegliendo due quartieri quali il CEP e Pisanova avendo riferimento sia alla collocazione periferica che al numero dei residenti degli stessi, ma ciò non toglie che in futuro se ne possano inaugurare altri, permettendomi di ricordare che nel Centro Polivalente Pisanova in via Umberto Viale ogni mercoledì pomeriggio sono personalmente presente per ricevere i cittadini previo appuntamento, un impegno che vorrei allargare anche ad altre zone della città, in particolare presso I Passi, dove nei giorni scorsi abbiamo consegnato 18 nuovi alloggi popolari e che sono corredati da alcuni fondi bellissimi, uno dei quali potrebbe pertanto essere adibito ad uno spazio per incontrare i residenti ed ascoltare le loro richieste“.

Una iniziativa che non si sarebbe comunque potuta attuare senza la collaborazione con il Comitato UISP di Pisa, che gestisce i tre sportelli di facilitatori digitali, come conferma la Presidente Alessandra Rossi, sottolineando come: “siamo felicissimi di questo nostro contributo all’iniziativa, ringraziando il Comune di Pisa nella persona dell’Assessore Veronica Poli per averci aiutato a trovare le due nuove collocazioni degli sportelli, così da poter ampliare l’attività che già svolgiamo presso il Centro Polivalente San Zeno e che si estrinseca nell’aiutare le persone con difficoltà ad interagire con le nuove tecnologie digitali“.

“Per lo svolgimento di detto servizio“, prosegue Alessandra Rossi, “abbiamo a disposizione quattro ragazzi che provengono dalle più disparate realtà, ma fondamentalmente preparati per essere attivi nel settore della digitazione da loro ben conosciuto, per poi svolgere anche un’attività di interazione con gli Uffici Comunali, con cui a cadenza mensile vi sono incontri di approfondimento per tutto ciò che riguarda i Bandi emessi dall’Amministrazione e conseguenti modalità da seguire per la compilazione delle relative domande“.

“Mentre per quello che concerne i cittadini”, conclude la Presidente, “gli stessi dovranno utilizzare un apposito numero telefonico per fissare l’appuntamento sulle varie postazioni, alle quali vengono indirizzati sulla base della loro zona di residenza, ricevendo le corrette informazioni su tutta la documentazione (Certificato ISEE, l’identità digitale SPID od, in alternativa, tessera Sanitaria o Carta d’Identità Elettronica …) che dovranno produrre allorché si presentano allo sportello per procedere alla compilazione delle pratiche attraverso il canale telematico“.

