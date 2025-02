Arriva a Pisa la Seconda Edizione di “Pedale Rosso”: una pedalata e camminata solidale contro la violenza di genere

Written by admin• 2:27 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA- Domenica 2 marzo, Pisa ospiterà la seconda edizione di “Pedale Rosso”, l’iniziativa solidale promossa dall’attrice Marianella Bargilli e dal campione olimpionico Paolo Bettini, volta a sensibilizzare contro la violenza di genere. L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa e inserito nel programma “Il marzo delle donne”, vede il supporto della Fondazione Teatro Verdi, di Pisamo e dell’Opera della Primaziale Pisana.

La giornata inizierà alle 09.30 in Piazza dei Cavalieri, dove si troverà il villaggio “Pedale Rosso”. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: uno di 6 km per chi desidera pedalare e uno di 3 km per chi preferisce camminare. Il giro attraverserà il centro città e si concluderà al Teatro Verdi con un momento di letture, musiche e la presentazione dell’opera “Alfonsina per Pisa” dell’artista Marco Lodola, che raffigura la Torre di Pisa e una ciclista. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore della Casa della Giovane di Pisa, per sostenere i progetti a supporto delle donne nel loro percorso di libertà e indipendenza.

Durante la presentazione dell’iniziativa, l’assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro, ha sottolineato l’importanza di un evento che unisce sport, cultura e sensibilizzazione sociale per promuovere i diritti delle donne. Paolo Bettini ha aggiunto che questa manifestazione vuole sensibilizzare e dare pari diritti a tutti, mentre Marianella Bargilli ha espresso il suo entusiasmo nel portare l’iniziativa in una città così bella, augurandosi che l’evento possa contribuire a far luce su un problema ancora troppo diffuso.

Il programma della giornata prevede:

09:30: Ritrovo al villaggio Pedale Rosso in Piazza dei Cavalieri

10:30: Partenza dei partecipanti per la pedalata e la camminata, con sosta in Piazza del Duomo per una foto di gruppo

Percorsi: 6 km in bicicletta e 3 km a piedi

Conclusione al Teatro Verdi, dove si terranno saluti istituzionali, letture e testimonianze, con l’esposizione dell’opera “Alfonsina per Pisa”

Consegna del ricavato in beneficenza a favore dell’associazione La Casa della Giovane di Pisa

Un evento che non solo promuove la parità di genere, ma che diventa anche un’occasione per contribuire attivamente alla sensibilizzazione su un tema di grande importanza.

Last modified: Febbraio 21, 2025