Arrestato dalla Polfer alla Stazione Centrale di Pisa

PISA – 3.948 persone controllate, 2 arrestati, 10 indagati, 6 sanzionate, questo il bilancio dell’attività svolta dagli operatori del Compartimento Polfer Toscana dal 13 al 16 gennaio.

Il personale di Pisa ha arrestato un cittadino romeno di 36 anni, con a carico un ordine di carcerazione per un cumulo pene di 2 mesi e 20 giorni per reati inerenti al divieto di dimora, commessi a Empoli (FI) tra il 2019 e il 2020. In particolare, la Polfer ha notato il giovane aggirarsi, con fare sospetto, nella stazione di Pisa Centrale e, alla vista degli agenti, ha tentato di defilarsi per evitare il controllo. Fermato, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia e, una volta conclusi gli atti, è stato condotto presso il carcere di Pisa.

