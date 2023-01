Diciotto alloggi consegnati dal Comune a I Passi agli ultra 65enni

Scritto da admin• 4:41 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Taglio del nastro per il nuovo edificio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Pisa nel quartiere dei Passi e consegna delle chiavi agli assegnatari delle nuove case popolari di via Gioacchino Belli nella mattinata di mercoledì 18 gennaio.



Sono 18 gli alloggi nuovi che l’Ufficio Casa del Comune di Pisa insieme ad Apes ha consegnato agli aventi diritto, persone anziane ultra 65enni che risultano dalla graduatoria del Bando per l’assegnazione degli alloggi ERP e dalla graduatoria del Bando per la mobilità in alloggi ERP. Alla consegna erano presenti il Sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore alle politiche sociali, Veronica Poli, il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, l’amministratrice di Apes, Chiara Rossi.

«Oggi è una giornata di festa con la consegna di 18 nuovi appartamenti ad altrettanti nuclei familiari di persone ultrasessantacinquenni – ha detto il Sindaco Michele Conti -. Questo edificio si trova all’interno del quartiere I Passi, concepito secondo i criteri degli anni Cinquanta, ma con questo nuovo intervento, oltre agli appartamenti di edilizia popolare che oggi vengono consegnati, sono stati realizzati anche spazi comuni che saranno a disposizione non solo degli assegnatari ma del quartiere per attività di carattere sociale e ricreativo. Oggi, dunque, per i nuovi assegnatari è una giornata importante, potranno vivere in appartamenti nuovi e belli. Ma è importate per tutta la città. Noi abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo e riuscire a dare sempre risposte a tutti. Dal nostro insediamento, infatti, abbiamo consegnato una media di un appartamento a famiglia, tra alloggi nuovi o di risulta, senza fermarci mai nemmeno per il Covid».

“È una grande emozione oggi essere qui – ha dichiarato l’assessore Veronica Poli – e poter consegnare le chiavi di questi 18 nuovi alloggi a persone che, come qualcuno dei casi di stamani che conosco persona per persona, aspettavano da tanti anni di ricevere in maniera definitiva una casa popolare. Qui ai Passi non mettiamo a disposizione solo alloggi per le persone, interamente pensati per accogliere anziani e i loro nuclei familiari, ma anche spazi che saranno dedicati ad attività sociali, come ginnastica dolce, laboratori di lettura, con progetti per l’integrazione tra soggetti fragili come ragazzi autistici e anziani, insieme gli abitanti del quartiere. Spazi che ospiteranno anche un centro polivalente per i servizi sociali, come quello già realizzato a Pisanova, in cui sarò io che verrò qui come assessore, a disposizione per risolvere insieme problemi ed ascoltare le esigenze del quartiere. Auguro a tutti gli assegnatari una buona vita nei nuovi alloggi”.

Il nuovo edificio di edilizia popolare di via Belli, che fa parte del Progetto di Innovazione Urbana (PIU) per la rigenerazione urbana del quartiere dei Passi e nello specifico dell’azione “HOPE, Soluzioni abitative per l’inclusione sociale e l’impegno per gli anziani”, è stato finanziato con fondi POR-FESR (Programmi Operativi Regionali finanziati con Fondo europeo di sviluppo regionale) per un totale complessivo di 4,3 milioni di euro.

18 alloggi per anziani. Il nuovo edificio, che ospita abitazioni di piccole dimensioni (circa 60 mq) dedicate alla residenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, sole o accompagnate da un familiare, vede la presenza degli alloggi ai piani primo, secondo e terzo, mentre il piano terra è occupato da fondi ad uso sociale che verranno gestiti attraverso bandi comunali. Tutti gli alloggi hanno due camere, una zona giorno e un bagno adattabile in caso di presenza di disabilità. Ogni appartamento è dotato di balcone con ripostiglio. Grazie a un sistema di domotica in dotazione, si potranno spegnere tutte le luci e chiudere tutte le tapparelle con due pulsanti dedicati ubicati all’ingresso. Gli alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con la possibilità di regolare la temperatura dall’appartamento. L’immobile è servito da parcheggi nell’area adiacente il fabbricato e in numero sufficiente da coprire le esigenze dei nuovi residenti.

Spazi sociali al piano terra. Gli spazi ospitati al piano terra del nuovo edificio saranno destinati a uso sociale con progetti mirati al miglioramento dell’autosufficienza degli anziani, favorendone l’inclusione sociale e prevedendo una serie di attività integrate con i residenti del quartiere, in modo da non isolare la struttura dedicata esclusivamente agli anziani, dal complesso urbano nel quale è inserita. Il processo di partecipazione e integrazione degli anziani sarà concretizzato attraverso alcuni progetti, tra cui “Un anziano per amico” che mette in relazione gli anziani con i bambini autistici, organizzando laboratori dei racconti, lettura, cucina, coltivazione e avvalendosi della collaborazione di volontari e professionisti; “Sempre giovani”, un progetto che prevede attività dedicate all’incontro anziani e giovani del quartiere per sviluppare una maggiore socializzazione e integrazione, con iniziative di animazione di quartiere, utili alla costruzione di relazioni positive e integrazione tra abitanti nuovi e vecchi; “Tutti in piedi” un progetto dedicato alla condivisione del tempo, facendo della ginnastica appropriata in base alle problematiche individuali dovute all’età (anziani), a infortuni o disabilità: gli anziani presenti nella struttura avranno la possibilità di frequentare corsi di ginnastica dolce e lo spazio sarebbe aperto anche agli anziani e residenti dei Passi. Oltre a questi tre progetti, gli spazi al piano terra ospiteranno un centro sociale polivalente a servizio del quartiere che accoglierà servizi sociali e socio-educativi gestiti dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Pisa insieme alla Società della Salute zona Pisana.

Edilizia residenziale popolare (Erp) a Pisa

Patrimonio edilizio Gli alloggi di edilizia residenziale popolare (Erp) di proprietà del Comune di Pisa sono 2.953, gestito tramite Apes.

+10% alloggi nuovi o ristrutturati Nel periodo 2018-2022 il Comune di Pisa, per tramite di Apes, ha provveduto a ristrutturare 242 alloggi (8% del totale). Di questi n. 17 sono stati ristrutturati nel secondo semestre 2018, n. 76 nel 2019, n. 68 nel 2020, n. 46 nel 2021, e n. 35 nel 2022.

Nello stesso periodo, il Comune ha costruito ex novo n. 61 nuovi alloggi (2% del totale), di questi n. 39 sono completati nel 2021 e già assegnati (Sant’Ermete) e n. 18 nel 2022 (I Passi), che vengono assegnati oggi. Inoltre, sono state avviate le procedure per il recupero di n. 36 alloggi che saranno disponibili nel corso dell’anno 2023.

Da ristrutturare o demolire. Gli alloggi vuoti o “di risulta”, cioè da ristrutturare sono 176 (6% del totale), mentre sono 118 gli alloggi in attesa delle decisioni sull’eventuale riutilizzo o demolizione nel quartiere di Sant’Ermete (4% del totale).

Assegnazioni 2019/2022. Il totale degli alloggi assegnati nel periodo 2019/2022 è pari a 207 alloggi. n. 63 (2019), n. 43 (2020), n. 69 (2021), n. 32 (2022). In pratica si tratta di 4 alloggi consegnati in media al mese, 1 alla settimana.

Oggi vengono assegnati i 18 nuovi alloggi de I Passi.

Inoltre, nel periodo 2019-2022, sono state effettuate in totale 122 assegnazioni per mobilità.

Il dato complessivo degli alloggi Erp del Comune di Pisa assegnato e regolarmente locato è di 2.613 alloggi (88% del totale).

Risorse investite. Nel periodo 2019/2022 il Comune di Pisa ha investito 4,3 milioni di euro per il recupero degli alloggi (4.378.145,73 euro, di cui 326mila euro per il contrasto al degrado delle parti comuni dei fabbricati).

Sono stati investiti 4,1 milioni di euro per la costruzione di n. 24 nuovi alloggi in via Da Morrona (4.122.844 euro, Fondi ministeriali Comune Gse).

Sono stati stanziati 7,5 milioni per la rigenerazione di n. 16 fabbricati in San Marco-San Giusto (7.595.358,00 di euro, Fondi ministeriali Comune Gse, POR Lode Pisano).

Sono stati resi disponibili 800mila euro per il completamento della riqualificazione di Sant’Ermete.

Le risorse ottenute sui bandi PNRR per l’edilizia residenziale popolare sono attualmente pari a 2,1 milioni di euro per 113 nuovi alloggi (Pinqua)

Contributi, bandi e regolamenti per la casa. In questi anni il Comune è stato impegnato con l’Ufficio casa e i servizi sociali per la pubblicazione di bandi, l’assegnazione di risorse in favore dei nuclei familiari per la casa e la revisione dei regolamenti comunali (mobilità, emergenza abitativa, bando ERP).

Nel periodo 2019/2022, ogni anno è stato pubblicato il bando “Contributo canoni di locazione”. Con i bandi 2019/2020/2021 sono state impegnate e liquidate risorse pari a 1.348.927 euro in favore di n. 724 nuclei familiari beneficiari. In media ogni nucleo familiare ha ricevuto una media di 1.863,00. Con il bando 2022 sono state impegnate risorse pari a 1.114.485,00 euro e ammessi al contributo n. 912 richiedenti. In pratica 1.222,00 euro a famiglia.

Nel corso del periodo preso in esame sono stati pubblicati e assegnate risorse con riferimenti ai bandi:

• “Bando contributo nazionale sfratti per morosità incolpevole” (2019 – 2020 – 2021 – 2022) per un totale di 1.241.716,00 euro.

• “Bando contributo straordinario canoni di locazione per emergenza Covid-19” (2020) per un totale di 150.000,00 euro (risorse comunali).

• “Bando Erp” (2020 – 2022) per un totale di n. 899 domande (2020) e n. 939 (2022).

• “Bando Mobilità negli alloggi Erp (2022) per un totale di n. 34 domande.

Emergenza abitativa. Il Comune di Pisa interviene per gestire le situazioni di nuclei familiari residenti a Pisa che si trovano in condizioni di emergenza abitativa, attraverso 4 principali strumenti:

– Conferimento provvisorio di alloggi ERP in utilizzo autorizzato: la legge regionale riconosce, nell’ambito della percentuale massima di riserva del 40% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione, la possibilità per i comuni di disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio di alloggi ERP in favore di nuclei familiari, in possesso dei requisiti per accedere alle case popolari, che necessitino di risolvere il proprio disagio abitativo in via emergenziale. Nel giugno 2022 il Comune ha pubblicato il Bando per il conferimento provvisorio di alloggi ERP, che rimane aperto tutto l’anno in modo da permettere agli utenti di fare domanda in qualsiasi momento in cui si verifichi l’emergenza (da giugno ad oggi sono state 13 le assegnazioni di alloggi in utilizzo autorizzato).

– Contributo sfratti con risorse nazionali: attraverso le risorse ministeriali che vengono ripartite a livello regionale a tutti i Comuni, il Comune di Pisa pubblica il Bando per il contributo sfratti nazionale destinato a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune.

– Contributo sfratti con risorse comunali: il Comune di Pisa a partire dal giugno 2022 ha messo a disposizione dell’emergenza abitativa ulteriori risorse proprie, che per il 2023 saranno pari 200mila euro.

– Alloggi in autorecupero: il Comune di Pisa insieme ad Apes sta mettendo a disposizione dei nuclei familiari presenti nella graduatoria dell’emergenza abitativa alloggi ERP “in autorecupero”, ovvero abitazioni che sono state liberate da precedenti inquilini e che necessitano di piccoli lavori per tornare ad essere abitabili dai nuovi residenti, che si impegnano in autonomia ad effettuare gli interventi di recupero. Al momento è stato affidato un appartamento in autorecupero nei giorni scorsi, ma Apes sta mettendo a disposizione altri 11 alloggi che rispettano queste condizioni.

