Approvato il progetto per la piantumazione di 535 nuovi alberi nei giardini scolastici di Pisa

PISA – Il verde urbano come componente fondamentale per il miglioramento della qualità della vita, con funzioni ecologico-ambientali, sociali, culturali e sanitarie. Questa l’idea alla base del progetto di riqualificazione dei giardini scolastici di Pisa mediante la messa a dimora di 535 nuovi alberi.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo che porterà nel corso del 2023, in varie fasi, a realizzare le nuove piantumazioni, dopo che il Comune di Pisa si è aggiudicato il finanziamento di oltre 471mila euro dal bando del Ministero della Transizione Ecologica istituito nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

«Questo finanziamento ministeriale, di cui abbiamo ricevuto già un primo acconto dal Ministero – dichiara l’assessore al verde e cura della qualità urbana Raffaele Latrofa – ci permette di intervenire nell’arco dell’anno con un progetto di forestazione urbana dedicato ai giardini scolastici che ha una duplice valenza: da un lato un forte impatto a livello ecologico-ambientale dato che i 535 nuovi alberi verranno piantumati all’interno della cerchia urbana, andando a incrementare il patrimonio arboreo con benefici in termini di miglioramento della qualità dell’aria per tutti i cittadini; dall’altro una valenza educativa, perché metteremo a punto, insieme all’assessorato alle politiche scolastiche, progetti per far capire ai bambini l’evoluzione di una pianta, la sua capacità di assorbire gli agenti inquinanti e quindi il contributo che apporta per contrastare i cambiamenti climatici. Quindi un’occasione per formare i cittadini del domani su temi che noi riteniamo fondamentali come quello della tutela ambientale della nostra città e quello della transizione ecologica su cui la nostra Amministrazione si sta impegnando con la realizzazione di progetti di forestazione urbana per cui siamo tra i Comuni più all’avanguardia a livello nazionale”.

Il programma nello specifico prevede la sistemazione di cortili ed aree verdi di 28 plessi scolastici tra asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sparse sull’intero territorio comunale, tra quelle ritenute più carenti in termini di presenza di alberi, con la messa a dimora di 535 alberi nuovi, a cui vanno sommati 50 arbusti, oltre alla rimozione di eventuali pini che risultano pericolanti. Ogni esemplare di pino inclinato verrà preventivamente valutato sulla base di un’analisi strumentale eseguita da personale specializzato. Per la scelta delle specie arboree da mettere a dimora si è tenuto conto delle loro caratteristiche riguardo l’assorbimento degli agenti inquinanti, la provenienza privilegiando le specie vegetali autoctone e rustiche, la bassa allergenicità e la presenza nel sito, favorendo comunque la biodiversità ed utilizzando specie che permettano l’alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell’avifauna. Tra queste aceri, gingko biloba, platani, querce, tigli, frassini, tamerici, magnolie, catalpe, fabacee.

Di seguito l’elenco dei plessi scolastici interessate dagli interventi con il numero delle piantumazioni previste:

-Nido Marina di Pisa/ Scuola d’infanzia Ceccherini/ Scuola primaria Viviani: 75

-Nido San Biagio: 8

-Nido Toniolo/ scuola d’infanzia Ciari/ scuola primaria Filzi: 22

-Nido I passi/ Nido La magica valigia/ Scuola d’infanzia Agazzi: 25

-Nido San Rossore/ Scuola d’infanzia San Rossore: 3

-Scuola d’infanzia De Andrè/ Scuola primaria Parmini: 27

-Scuola d’infanzia Galilei/ Scuola secondaria Galilei: 75

-Scuola d’infanzia Montebianco: 3

-Scuola d’infanzia Parmeggiani: 15

-Scuola d’infanzia Perodi: 3

-Scuola d’infanzia Pertini: 5

-Scuola d’infanzia Sauro/ primaria Sauro: 10

-Scuola primaria Collodi: 5

-Scuola d’infanzia Rodari/ Scuola primaria Damiano Chiesa/ Scuola secondaria Fibonacci: 2

-Scuola d’infanzia Tirrenia/ Scuola primaria Quasimodo: 70

-Scuola primaria Baracca: 5

-Scuola primaria Genovesi: 5

-Scuola primaria Gereschi: 75

-Scuola primaria Lorenzini: 3

-Scuola primaria Moretti/ Scuola secondaria Gamerra: 50

-Scuola Newbery: 30

-Scuola primaria Toti/secondaria Toniolo: 40

-Scuola secondaria Gamerra: 5

-Scuola secondaria di Fucini succursale: 2

-Scuola secondaria Mazzini: 2

-Scuola primaria Rismondo: 5

-Scuola secondaria Nicola Pisano: 10

-Scuola secondaria Castagnolo: 5

