Bonus Sociali, bandi ancora aperti

PISA – Sono tre le misure sociali, tra bonus e contributi per famiglie e cittadini, erogate dal Comune di Pisa e i cui bandi sono in scadenza tra dicembre e gennaio: Bonus Anziani, Bonus Mamma e Bebè e Bonus Tari sia per le famiglie che per i giovani.

“Come Amministrazione comunale – dichiara l’assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – stiamo portando avanti una politica strutturata di agevolazioni fiscali, contributi economici e interventi mirati a sostegno di singoli e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà, con l’obiettivo di contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze sociali. Solo nel 2025, attraverso il sistema dei bonus, il Comune ha destinato quasi 1,4 milioni di euro alle fasce più fragili della popolazione, offrendo un aiuto concreto e immediato a chi ne ha più bisogno. Per alcune misure, come il Bonus Mamma e Bebè, il Bonus Anziani e il Bonus Tari, è ancora possibile presentare domanda: invitiamo i cittadini e le famiglie in possesso dei requisiti richiesti a cogliere queste ulteriori opportunità. Perché una città davvero solidale è quella che non lascia indietro nessuno“.

Le istanze per richiedere i contributi messi a disposizione dal Comune di Pisa devono essere presentate attraverso il “sistema on line” del Comune di Pisa. Per accedere a quest’ultimo è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).Per supporto alla compilazione online, è possibile rivolgersi gratuitamente agli sportelli di facilitazione digitale presenti nel Comune di Pisa.

Bonus Anziani 2025. Fino al prossimo 31 dicembre 2025 è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Anziani 2025. Sulla misura l’amministrazione Comunale ha messo a disposizione 460mila euro. L’agevolazione prevede l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad esaurimento del budget, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. Il valore del contributo sarà determinato a posteriori, sulla base del numero degli aventi diritto, e in ogni caso, non potrà comunque superare i 2.400 euro annui per ogni beneficiario.

Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-anziani-2025. Da qui, attraverso il tasto rosso “accedi al servizio online”, è possibile anche inviare la domanda. Per richiedere il contributo è necessario possedere tra gli altri i seguenti requisiti: avere un’età uguale o superiore a 65 anni; avere un ISEE uguale o inferiore ai 25mila euro; essere disabile in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e/o avere il riconoscimento di invalidità al 100%; non essere ricoverato/a in modo definitivo presso una struttura residenziale sanitaria assistita.

Bonus Mamma e Bebè 2025. È possibile presentare domanda fino entro il 16 gennaio 2026. L’agevolazione prevede un contributo “una tantum” fino ad un massimo di 1.500 euro per ogni percettore, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel momento della nascita di un figlio. Sulla misura sono stati messi a disposizione 120mila euro.

Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-mamma-e-bebe-2025. Da qui, attraverso il tasto rosso “accedi al servizio online”, è possibile anche inviare la domanda. Per richiedere il contributo è necessario possedere tra gli altri i seguenti requisiti: residenza nel comune di Pisa; ISEE inferiore o uguale a 25mila euro; avere un/a figlio/a nato/a nel periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, il/la figlio/a deve essere iscritto/a nel nucleo familiare di riferimento nel 2025

Bonus TARI Famiglie e Bonus TARI Giovani 2025.Fino al 30 gennaio 2026 sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici “Bonus Tari Famiglie” e “Bonus Tari Giovani” a parziale ristoro delle spese derivanti dalla TARI 2025 relativa all’abitazione di residenza. Sulle due misure il Comune di Pisa ha messo complessivamente a disposizione 300mila euro: 270mila per le il “Bonus Tari Famiglie” e “30mila per il Bonus Tari Giovani”. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 60% di quanto dovuto e pagato per la tassa sui rifiuti (TARI) 2025 relativamente all’utenza domestica dell’abitazione di residenza.

I bandi e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-TARI-famiglie-e-giovani. Da qui, attraverso il tasto rosso “accedi al servizio online”, è possibile anche inviare la domanda.

Punti di facilitazione digitale. Si ricorda che per supportare i cittadini-utenti nella fruizione delle procedure informatizzate relative a contributi, bonus e accesso ai servizi comunali il Comune di Pisa mette a disposizione diversi punti di “Facilitazione digitale”: presso l’URP del Comune, prenotando online un appuntamento a questo link https://www.comune.pisa.it/prenota_appuntamento#/ oppure chiamando il numero 050 910320; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; presso il Punto Digitale Facile ANCoS, via Matteucci 36, da lunedì a giovedì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; presso il Punto Digitale Facile ASC attivato alle Officine Garibaldi via Vincenzo Gioberti 39, lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.00.

