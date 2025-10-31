Torino – Pisa sarà affidata a Ruben Arena. Tutte le designazioni della decima giornata

Written by admin• 1:08 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 33enne campano Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco l‘arbitro designato a dirigere la sfida di domenica 2 novembre allo “Stadio Olimpico Grande Torino” tra i granata ed i nerazzurri.

di Giovanni Manenti

Il fischietto campano sarà coadiuvato dai guardalinee Alessio Berti della Sezione di Prato e Valerio Colarossi della Sezione di Roma 2, con Claudio Giuseppe Allegretta della Sezione di Molfetta in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Giacomo Camplone della Sezione di Pescara, assistito da Simone Sozzadella Sezione di Seregno.

Dopo un triennio (2016-’19) a dirigere incontri di Serie D, Arena vive il successivo quinquennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla scorsa stagione 2024-’25 che lo vede “bruciare le tappe” dirigendo 14 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire in Serie A a fine aprile 2025 in Como-Genoa conclusa con il successo per 1-0 dei padroni di casa.

Alla sua seconda presenza in Serie B, Arena è designato il 27 agosto 2024 ad arbitrare la gara tra Cittadella e Pisa, conclusa sul campo sul punteggio di 1-1, per poi essere assegnata al Pisa per 3-0 dal Giudice Sportivo per la nota questione della mancata trascrizione sulle note del giocatore Desogus da parte dei veneti.

Analogamente, a distanza di un anno esatto, Arena dirige la prima delle sue quattro presenze nella Massima Divisione di questa stagione arbitrando il Pisa nel suo ritorno in A a Bergamo contro l’Atalanta, incontro concluso anch’esso sul punteggio di 1-1 (autorete di Hein nel primo tempo e pari di Scamacca ad inizio ripresa), per poi essere impiegato anche in Verona-Cremonese alla terza giornata (0-0), nonché in Udinese-Cagliari alla sesta ed in Cremonese-Atalanta all’ottava, sfide concluse entrambe per 1-1, così che in questo avvio di Campionato il fischietto di Torre del Greco ha visto le gare da lui dirette concludersi tutte con la divisione della posta.

Designazioni decima giornata Serie A 2025-’26:

Udinese – Atalanta – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Napoli– Como – Luca Zufferli della Sezione di Udine

Cremonese – Juventus – Daniele Chiffi della Sezione di Padova

Verona – Inter – Daniele Doveri della Sezione di Roma I

Fiorentina – Lecce – Antonio Rapuano della Sezione di Rimini

Torino – Pisa – Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco

Parma -Bologna – Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo

Milan – Roma – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Sassuolo – Genoa – Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo

Lazio – Cagliari – Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Last modified: Ottobre 31, 2025