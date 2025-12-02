Aperta la selezione pubblica per il nuovo Direttore del Parco di San Rossore

PISA – L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha aperto una selezione pubblica per la nomina del nuovo Direttore del Parco. Le candidature devono essere presentate entro il 17 dicembre alle ore 12, esclusivamente tramite il portale InPA, previa registrazione.
La durata dell’incarico non potrà superare i sei mesi oltre il mandato del Presidente, quindi non oltre l’8 gennaio 2027. Il contratto è rinnovabile una sola volta per un periodo di pari durata, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Tra i requisiti richiesti:
- laurea magistrale o titolo equipollente in discipline coerenti con le competenze dell’Ente;
- almeno cinque anni di esperienza in posizioni dirigenziali o equivalenti presso enti pubblici o aziende private.
L’avviso completo, con tutta la documentazione necessaria, è disponibile nell’area “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito dell’Ente Parco:
https://www.parcosanrossore.org/trasparenza/bandi-di-concorso/
I curricula saranno esaminati da una commissione tecnica composta da tre membri che, dopo il colloquio con i candidati, selezionerà una rosa da tre a cinque profili da sottoporre al Presidente per la scelta finale.
Per ulteriori informazioni: protocollo@sanrossore.toscana.it.Last modified: Dicembre 2, 2025