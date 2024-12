Antonio Schena nominato Garante dei diritti delle persone anziane del Comune di Pisa

Written by admin• 12:44 pm• Attualità, Pisa

PISA- Antonio Schena è il nuovo Garante dei diritti delle persone anziane del Comune di Pisa. La sua nomina, avvenuta il 17 dicembre con atto del Sindaco, è stata resa possibile grazie al bando pubblicato dal Comune a ottobre per individuare la figura di riferimento per la tutela degli anziani, con un incarico di cinque anni.

L’assessore Gabriella Porcaro ha espresso grande soddisfazione per questa nomina, sottolineando che Schena possiede le competenze necessarie per ricoprire un ruolo tanto importante. Con una solida esperienza in ambito politico e sociale, Schena si impegnerà a monitorare i servizi destinati agli anziani, promuovere iniziative contro la solitudine e l’emarginazione, e rappresentare un punto di riferimento per chi vive situazioni di vulnerabilità. Inoltre, agirà come interlocutore per risolvere le criticità legate all’accesso ai servizi sanitari, sociali ed economici.

Antonio Schena ha dichiarato che il suo impegno sarà orientato a stimolare politiche inclusive per migliorare la qualità della vita degli anziani, affinché non vengano emarginati dalla società ma possano contribuire attivamente alla comunità.

Laureato in scienze politiche, Schena vanta una lunga carriera nel sindacato e nelle istituzioni, con esperienze significative come funzionario Cisl, responsabile della Commissione di Vigilanza in Consiglio Regionale Toscana, direttore di Confcommercio Pisa, e collaboratore della Cna Pisa. Ha ricoperto anche ruoli politici come consigliere provinciale e assessore al Comune di Pisa. Schena è anche attivo nel volontariato sociale e culturale nel territorio delle Piagge-Cisanello.

Last modified: Dicembre 18, 2024