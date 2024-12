Solidarietà a Pontedera: Conad dona 140 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Written by admin• 1:17 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Il supermercato Conad di via I Maggio, insieme al suo direttore Paolo Guerrieri, si conferma ancora una volta esempio di solidarietà. Questa mattina sono stati donati 140 pacchi alimentari straordinari per le festività, che verranno distribuiti alle famiglie del circuito della Misericordia di Pontedera.

Un aiuto prezioso in un periodo difficile per molte famiglie in difficoltà.

L’Amministrazione Comunale ha preso parte alla consegna dei pacchi, con la vicesindaca Carla Cocilova che ha dichiarato: “Il Comune sostiene e apprezza iniziative di solidarietà come questa, che dimostrano ancora una volta la forza di un tessuto associativo e commerciale unito nell’aiutare chi ne ha più bisogno.“

Last modified: Dicembre 18, 2024