Antonio Caracciolo: “E’ un passo falso importante, ma dobbiamo ripartire e crederci fino all’ultimo”

PISA – Ad analizzare la sconfitta di Lecce nel dopo gara ai microfoni di DAZN il capitano dei nerazzurri Antonio Caracciolo.

di Antonio Tognoli

E’ stata la prima partita che sotto l’aspetto dell’aggressività siamo mancati. E’ un passo falso importante, anche se il campionato è ancora lungo“.

Non possiamo permetterci più di sbagliare partita. Dobbiamo ripartire senza farci condizionare dall’esterno, crederci fino all’ultimo, cercare di essere positivi non pensando a questa partita solo per gli errori commessi e ripartire“.

