Alberto Gilardino: “La squadra è stata irriconoscibile”

PISA – Parole di amarezza e molto critiche quelle del dopo gara di mister Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Lecce.

di Antonio Tognoli

C’è amarezza dispiacere, la squadra è stata irriconoscibile, c’è poco da salvare mi assumo le responsabilità”. Gilardino continua nella sua analisi: “Noi quando perdiamo di cattiveria, diventiamo prevedibili e vulnerabili e facciamo molta fatica. Non c’erano state avvisaglie in questi giorni per fare pensare questa prestazione. Purtroppo sono arrivate tre sconfitte, due negli scontri diretti con Parma e Lecce“.

Eravamo troppo fragili stasera sia in costruzione, che in pressione. Siamo stati a tratti lunghi, abbiamo fatto tanti errori tecnici, abbiamo trasmesso agli avversari“.

Ad oggi noi dobbiamo pensare a mettere la giusta mentalità in campo. C’è da voltare pagina, parlare con i giocatori e cambiare marcia

