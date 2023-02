Antonio Caracciolo: “Abbiamo voluto ribaltare questa gara, alla fine è stato bello vincere così”

Scritto da admin• 9:02 am• Pisa SC

PISA – Un protagonista indiscusso della gara vittoriosa del Pisa contro il Perugia è stato senza dubbio Antonio Caracciolo, al suo rientro in campo dopo nove mesi di assenza e accolto dal pubblico con una grande ovazione.



di Maurizio Ficeli



“Di solito non sento molto le partite ma devo dire che all’inizio mi sentivo un po’ agitato, poi però quando sono entrato ho detto ‘dai, come va va’. Riguardo alla gara avevamo iniziato bene, poi loro ci hanno messo un po’ in difficoltà. Nella ripresa siamo entrati in campo per cercare di ribaltarla. L’espulsione di Hermannsson è stata esagerata, mentre il rigore onestamente non l’ho proprio visto. Tutto sommato, alla fine, è stato bello vincere cosi”.

