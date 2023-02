Picchia il fratello più piccolo: arrestato ventenne

Scritto da admin• 8:36 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Alle ore 14 di venerdì 24 febbraio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona Stazione, arrestando in flagranza un 20enne di origini centrafricane.

Il giovane aveva reiteratamente maltrattato e minacciato di morte il fratello più piccolo, tanto che era stato necessario l’ intervento delle Forze di Polizia e la emissione da parte dell’ Autorità giudiziaria, al culmine dell’ ennesimo intervento, della misura cautelare dell’ allontanamento urgente dalla casa familiare.

I familiari, preoccupati, hanno richiesto l’intervento urgente presso la propria abitazione perché il 20enne, tratto in arresto lunedì scorso e scarcerato l’ indomani con la misura cautelare dell’allontanamento urgente, l’aveva violata rimanendo a casa. I poliziotti sono repentinamente accorsi, hanno bloccato il 20enne prima che potesse fare del male al fratello e ai suoi familiari e lo hanno tratto in arresto.

Il giovane ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della Questura, in Tribunale il giudice ha convalidato l’arresto e a seguito della richiesta dei termini a difesa, gli ha applicato la misura cautelare dell’ obbligo quotidiano di presentazione in Questura, in aggiunta all’ allontanamento dalla casa familiare.

Last modified: Febbraio 25, 2023