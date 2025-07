Anno educativo 2025/2026: confermata l’adesione del Comune di Montopoli in Val d’Arno al progetto regionale per i servizi educativi di qualità

Written by admin• 8:51 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Anche per l’anno educativo 2025/2026, l’Amministrazione Comunale di Montopoli in Val d’Arno conferma la propria adesione al progetto promosso e finanziato con risorse della Regione Toscana e dell’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021/2027, finalizzato al sostegno dell’accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità.

Il progetto rientra nel quadro delle politiche regionali in favore dell’infanzia, con particolare attenzione al contrasto della povertà educativa, all’inclusione sociale e al sostegno alle famiglie, anche attraverso un’efficace conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

L’impegno verso la qualità educativa è sancito dalle normative regionali vigenti (Regolamento Regionale DPGR 41/R/2013 e successive modifiche) e si concretizza in servizi pensati per accogliere anche bambine e bambini con particolari fragilità, grazie a risorse dedicate.

La Regione Toscana da anni promuove un modello di servizi per la prima infanzia che garantisca elevati standard educativi e accessibilità economica, due elementi fondamentali per offrire pari opportunità di sviluppo e apprendimento ai più piccoli. Il bando è parte integrante del progetto Giovanisì, l’iniziativa regionale per l’autonomia dei giovani.

Servizi attivi sul territorio comunale

Nel Comune di Montopoli in Val d’Arno sono attivi due Nidi d’Infanzia comunali:

Nido “Peter Pan” – accoglie fino a 28 bambini

– accoglie fino a Nido “Il Galeone Dorato” – accoglie fino a 45 bambini

I servizi educativi sono rivolti a bambine e bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi e sono attivi dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026, senza interruzioni durante le vacanze natalizie e pasquali.

L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16:30.

Con questa adesione, il Comune rinnova il proprio impegno a garantire un’educazione di qualità sin dai primi anni di vita, in un ambiente sicuro, inclusivo e attento ai bisogni delle famiglie del territorio.

