Il Comune di Santa Luce aderisce alla Fondazione CER Italia per promuovere la transizione energetica

Written by admin• 9:43 pm• Santa Luce

SANTA LUCE – Il Consiglio comunale di Santa Luce ha approvato una delibera per l’adesione alla Fondazione di Partecipazione CER Italia, ente senza scopo di lucro impegnato nella promozione di benefici ambientali, economici e sociali attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La decisione si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione con il Comune di Montevarchi (AR), co-fondatore della Fondazione insieme alla Società di Progetto Energy Montevarchi S.r.l., per favorire la transizione energetica sul territorio.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano oggi un modello innovativo di aggregazione e governance nel settore energetico, e sono riconosciute come strumenti chiave per accelerare il passaggio a un sistema energetico più sostenibile. In quest’ottica, l’Amministrazione comunale di Santa Luce intende giocare un ruolo attivo come promotore e facilitatore nella creazione di una CER locale.

L’adesione alla Fondazione permetterà al Comune di partecipare direttamente alle attività legate alla produzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’obiettivo è generare ricadute positive per la comunità, valorizzando il sistema locale di produzione elettrica e contribuendo all’aumento della quota di energia generata da fonti rinnovabili.

La Fondazione CER Italia si occuperà della gestione della condivisione dell’energia prodotta, dei rapporti con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), e dell’accesso agli incentivi e rimborsi previsti. Inoltre, garantirà che i benefici, compresi quelli economici, siano equamente distribuiti tra i partecipanti. Le eventuali eccedenze derivanti dalla tariffa premio saranno destinate a famiglie e cittadini non imprenditori o a progetti sociali a impatto territoriale.

«Dalle parole ai fatti – sottolinea la sindaca di Santa Luce, Giamila Carli – perché si passa finalmente ad azioni concrete. Una volta definiti gli ultimi dettagli, lanceremo una campagna informativa attraverso i canali social istituzionali e con la distribuzione di volantini. Inoltre, da settembre saranno organizzate iniziative pubbliche sul territorio, con la partecipazione di esperti della Fondazione. La CER rappresenta un’opportunità fondamentale per i cittadini e le imprese locali».

Con questa iniziativa, il Comune di Santa Luce conferma il proprio impegno nel sostenere un modello energetico sostenibile, vicino ai cittadini e orientato a uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e del benessere collettivo.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Luglio 31, 2025