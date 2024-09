“Anima Mundi 2023”: Alexandra Tirsu e Jacopo Giovannini interpretano Beethoven ed Enescu

Scritto da admin• 12:38 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il secondo appuntamento della ventitreesima edizione di Anima Mundi si terrà giovedì 12 settembre alle ore 21 in Camposanto, con la violinista Alexandra Tirsu e il pianista Jacopo Giovannini. Il duo eseguirà due celebri sonate: la Sonata “a Kreutzer” di Ludwig van Beethoven e la Terza Sonata di George Enescu.

La Sonata “a Kreutzer” di Beethoven, scritta nel 1802-03, è una delle opere più note del compositore tedesco, inizialmente dedicata al violinista George Bridgetower, ma poi associata a Rodolphe Kreutzer. La Terza Sonata di Enescu, eseguita per la prima volta nel 1927 a Oradea, è caratterizzata da elementi melodici ispirati alla tradizione popolare rumena.

Alexandra Tirsu, violinista moldava con studi a Vienna e Sion, si è distinta in diversi concorsi internazionali e si esibisce in tutto il mondo.

Jacopo Giovannini, nato a Roma, ha iniziato la carriera da giovanissimo e continua a perfezionarsi a Colonia, esibendosi sia come solista che in formazioni cameristiche e orchestrali.

Il pubblico potrà sostenere progetti di solidarietà promossi dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, come il progetto “Docce per i poveri”, che offre docce, kit di biancheria intima e la possibilità di radersi per le persone in difficoltà.

L’ingresso è gratuito con biglietto, ma le prenotazioni online sono esaurite. I biglietti non ritirati saranno disponibili presso la biglietteria il giorno del concerto a partire dalle ore 18.

