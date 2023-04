Scritto da Antonio Tognoli• 6:58 am• Pisa SC

PISA – Nella settimana della sconfitta di Cosenza non poteva mancare il commento in rima della gara dei nerazzurri del nostro poeta Sandro Cartei.

Duecento eroi sono presenti al Gigi Marulla

A loro, dei chilometri, non gli importa nulla

Solo per questo, vanno omaggiati

Sul campo, però, non sono stati ricambiati

Mastinu, con un paio di tiri, ci fa ben sperare

Ma è il Cosenza, con Nasti, che può esultare

La tecnica, da parte dei nostri, è superiore

Ma nel calcio ci vuole anche grinta, testa e cuore

Questi ingredienti, oggi sono mancati

I ragazzi sembravano stanchi, e svogliati

Speriamo che, dalla prossima, cambi il vento

Perché questo è un andamento troppo lento

Last modified: Aprile 5, 2023