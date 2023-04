Celebration Time. La Giornata Internazionale della Coscienza

Scritto da admin• 6:51 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 5 aprile Giornata Internazionale della Coscienza per promuovere stabilità, benessere e relazioni pacifiche basate sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.



di Leonardo Miraglia



Tutti gli Stati Membri, le organizzazioni internazionali e regionali, il settore privato e la società civile sono invitati dall’ONU a costruire la Cultura della Pace con Amore e Coscienza attraverso l’istruzione di qualità e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e promuovendo lo sviluppo sostenibile.

Inoltre il 5 aprile in Corea del Sud si celebra la Festa degli Alberi per festeggiare l’arrivo della primavera. Gli alberi di ciliegio in fiore sono il simbolo di questa stagione. La data coincide con la giornata centrale del Festival di JinhaeGunhangje, il più grande festival primaverile coreano. Questo festival è stato creato per onorare l’ammiraglio Yi Sun-sin, eroe nazionale e ammiraglio navale del periodo Joseon, morto in battaglia il 16 dicembre 1598.

