Ancora da decidere chi si qualificherà per i quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria

Pisa (giovedì, 8 gennaio 2026) — Il 7 gennaio si sono disputati gli ottavi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati degli scontri con protagoniste le compagini pisane:
Coppa Toscana Seconda Categoria
Ottavi di finale
|Castelnuovo Val di Cecina
|rinviata
|Terricciola 1975
|San Prospero Navacchio
|0-4 C. Forcieri, G. Tardiola, F. Quiriconi, F. Tondi
|Chiesina Uzzanese
|MVP: Fabio Tondi (Chiesina Uzzanese)
La vincente fra il Castelnuovo ed il Terriciola deve ancora essere decisa mentre il San Prospero è fuori.Last modified: Gennaio 8, 2026