Written by Gennaio 8, 2026 9:42 am Calcio dilettanti

Ancora da decidere chi si qualificherà per i quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria

HomeCalcio dilettantiAncora da decidere chi si qualificherà per i quarti di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria

Pisa (giovedì, 8 gennaio 2026) — Il 7 gennaio si sono disputati gli ottavi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati degli scontri con protagoniste le compagini pisane:

Coppa Toscana Seconda Categoria

Ottavi di finale

Castelnuovo Val di CecinarinviataTerricciola 1975
San Prospero Navacchio0-4 C. Forcieri, G. Tardiola, F. Quiriconi, F. TondiChiesina UzzaneseMVP: Fabio Tondi (Chiesina Uzzanese)

La vincente fra il Castelnuovo ed il Terriciola deve ancora essere decisa mentre il San Prospero è fuori.

Last modified: Gennaio 8, 2026
Previous Story
Il Fratres Perignano ad un passo dai playoff

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti