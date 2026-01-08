Il Fratres Perignano ad un passo dai playoff

Pisa (giovedì, 8 gennaio 2026) — Il 7 gennaio si sono tenuti tutti gli incontri del campionato di Eccellenza che ha giocato in anticipo sul calendario.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati degli scontri con protagoniste le compagini pisane e la classifica aggiornata:
Eccellenza, girone A
XIX giornata
|Cenaia 1969
|S. Maestu (42′ st) 1-2 M. Giordani (22′ st), M. Giordani (32′ st)
|Fratres Perignano 2019
|MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
|San Giuliano
|0-1 S. Geraci (16′ pt)
|Real Forte Querceta
|MVP: Matteo Arcidiacono (Real Forte Querceta)
Info tratte da www.tuttocampo.it