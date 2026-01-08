Written by Gennaio 8, 2026 9:01 am Calcio dilettanti

Il Fratres Perignano ad un passo dai playoff

Pisa (giovedì, 8 gennaio 2026) — Il 7 gennaio si sono tenuti tutti gli incontri del campionato di Eccellenza che ha giocato in anticipo sul calendario.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati degli scontri con protagoniste le compagini pisane e la classifica aggiornata:

Eccellenza, girone A

XIX giornata

Cenaia 1969S. Maestu (42′ st) 1-2 M. Giordani (22′ st), M. Giordani (32′ st)Fratres Perignano 2019MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
San Giuliano0-1 S. Geraci (16′ pt)Real Forte QuercetaMVP: Matteo Arcidiacono (Real Forte Querceta)

Info tratte da www.tuttocampo.it

