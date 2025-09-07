Anche a Pisa apre la casa di Noi Moderati Civici per Tomasi

Written by Antonio Tognoli• 7:38 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE



PISA – Alla presenza del Presidente di Noi Moderati, l’On. Maurizio Lupi, è stata inaugurata, al n. 89 di via Carlo Cattaneo a Pisa, la sede del partito in occasione dell’inizio della campagna elettorale delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Toscana.



La lista, che appoggia la candidatura di Alessandro Tomasi, è fortemente orientata “al civismo, ha detto il segretario organizzativo nazionale Alessandro Colucci, e vuole essere accogliente verso quel centro che non si trova bene, soprattutto in Toscana, nel centro sinistra perché questo accordo del “campo largo” mette il centro sinistra in difficoltà“. Il coordinatore provinciale Paolo D’Addario ha elencato quello che la lista può fare per Pisa per recuperare quei voti del mondo moderato “che è una grande fetta di elettorato inespressa, smarrita e che ora trova questa realtà”.

La sede appena inaugurata sarà “la casa di chi vuole confrontarsi sulle idee”, ha detto con grande calore il vice coordinatore della provincia di Pisa, Luca Marinari, invitando a frequentarla per dare forza e contenuti. Contenuti che sono stati elencati dall’intervento dell’On. Lupi: “La persona al centro, le libertà, la famiglia, la sussidiarietà, l’impresa e il lavoro, la scuola e l’educazione di cui nessuno parla. Se parli di scuola e educazione non prendi voti; eppure, sono il cuore della società. Si investe per costruire il futuro su quello, ma anche una politica con la P maiuscola e allora che rimangano le liste civiche che sono la vitalità della società, che possano approdare in un partito arricchendolo e ricevendo forza e dignità. Noi moderati costruisce un progetto, ha detto ancora Lupi, in Toscana vogliamo far crescere questo partito, il progetto è diventato un progetto serio, il centro destra si esprime con quattro proposte politiche: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi moderati. Ognuno col proprio contributo, non per rubare i voti agli altri, ma per riportare all’impegno i cittadini e in particolare quei moderati, quelle persone che credono in alcuni valori e che sono deluse dalla politica, anche dalla politica del centro destra». L’On. Lupi ha concluso esortando all’impegno e a costruire e coltivare con pazienza un progetto che deve crescere e «inaugurare una sede è l’ennesimo mattone, ma in queste elezioni, che saranno importanti e vedono Noi Moderati presenti ovunque ricordando che l’esito non è la ragione dell’impegno e che il civismo è vicinanza ai cittadini e ai loro problemi». All’inaugurazione presenti i consiglieri regionali, Marco Casucci e Andrea Ulmi, quest’ultimo ha sottolineato i valori fondamentali del civismo sempre più importanti in sede locale. Presente anche Caterina Crimeni, consigliere comunale a Calcinaia e responsabile per gli Enti Locali, Luca Brizziarelli vice coordinatore nazionale organizzativo, Paolo Fidanzi, segretario regionale di Italia Dei Valori e Biancaelena Maserti di area liberale.

Last modified: Settembre 7, 2025