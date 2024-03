Unione Valdera: Bando Abitare per il sostegno alle famiglie in difficoltà

Scritto da admin• 5:36 pm• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – L’Unione Valdera risponde alla crisi economica nazionale con il bando “Abitare”, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Il bando prevede un contributo per il pagamento del canone di locazione dei secondi sei mesi del 2023, mirando a alleviare il peso degli affitti sulle spese familiari.

I requisiti per accedere al sostegno includono la residenza in uno dei comuni dell’Unione Valdera e un canone di locazione che incide per almeno il 30% sull’ISE.

Le domande possono essere inviate online tramite SPID, CNS, CIE o Eidas. Per coloro che necessitano di assistenza informatica, sono disponibili supporti presso vari sportelli nell’area dell’Unione Valdera. È importante notare che il contributo minimo erogabile è di 200€ e le domande devono essere presentate entro il 10 aprile 2024.

I beneficiari dovranno fornire ricevute di pagamento dell’affitto per i secondi sei mesi del 2023. Una volta verificati i requisiti, l’Unione Valdera procederà al pagamento del contributo in base alle risorse disponibili.

Last modified: Marzo 21, 2024