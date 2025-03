An Kei Karate Pisa unicità Toscana. È festa sotto la Torre per il gruppo Karate pisano

Written by admin• 3:01 pm• Pisa, Sport

PISA – C’è chi dice che vincere aiuti a vincere e questo in casa An Kei Karate è cosa ben

nota. Negli anni l’associazione sportiva dilettantistica guidata dal Maestro Andrea Di

Gesù e dal suo team ci ha abituato a grandi trionfi e all’ombra della Torre sono

arrivati innumerevoli trofei.

Confermarsi poi non è mai cosa semplice ma anche questo non ha destato la benché minima preoccupazione e così la società Toscana più titolata degli ultimi anni ha impresso il proprio marchio chiaramente nero su bianco marcando non solo la propria presenza ma soprattutto la costanza di risultati. Alle porte di una nuova primavera la nuova stagione agonistica ha visto svolgersi proprio tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Vicopisano il Campionato Regionale targato FIK (Federazione Italiana Karate) al quale hanno partecipato circa 500 atleti suddivisi per età e categoria che si sono dati “battaglia” in specialità quali kata (forma) e kumite (combattimento) nell’arco dell’intera giornata del 2 Marzo Maestro Di Gesù e seguiti in ogni fase della competizione dai coach Luigi Spano e Micol Meucci, hanno tirato fuori il meglio di sé ottenendo ulteriori grandi risultati con un 3° posto kumite e un 2° posto kata tra tutte le società partecipanti. Ciò che dà ulteriore valore a quanto riportato è l’esser stata l’unica società toscana ad aver ottenuto un trofeo in ambedue le specialità. L’An Kei Karate dunque si conferma presente e vincente anche quest’anno con un nuovo organico di atleti piccoli e grandi.

“Siamo contenti dei risultati ottenuti ma non vogliamo né possiamo accontentarci. Sappiamo che la strada è ancora lunga e che c’è tanto lavoro da fare. Ci godiamo il momento puntando un occhio già al prossimo obiettivo”, è quanto afferma il Maestro Di Gesù. “Il nostro è un percorso iniziato anni fa e al quale stiamo cercando di dare continuità. Per noi è importante l’aspetto agonistico e il farsi trovare pronti ad ogni evento ma è fondamentale portare avanti i valori nei quali crediamo fortemente: integrazione, gruppo, sostegno e rispetto reciproco. Abbiamo la responsabilità di parte dell’educazione di bambini e ragazzi che si allenano quasi tutti i giorni da noi e la nostra arte marziale vuole contribuire ad un percorso migliore per la loro crescita, inoltre il karate che pratichiamo è indicato ad ogni fascia d’età e riteniamo che non sia mai tardi per mettersi alla prova e chiedere a sè stessi qualcosa di più”. Insomma, quello dell’ An Kei Karate Pisa è un percorso fatto di sacrificio e passione che ci ricorda quanto sia importante il contributo di tutti per arrivare lontano, che poi nel

karate così come nella vita la sconfitta arriva quando c’è rinuncia e questo gruppo di

rinunciare non ne ha assolutamente intenzione.

Last modified: Marzo 4, 2025