Luca Lavazza nominato referente sanitario per Auxilium Vitae di Volterra

PISA- Il dottor Luca Lavazza è stato nominato referente sanitario dell’ASL per Auxilium Vitae di Volterra, una struttura di riabilitazione di cui l’ASL Toscana nord ovest è socia di maggioranza. Inoltre, Lavazza ricopre il ruolo di direttore della struttura complessa di igiene ospedaliera e coordinatore della rete ospedaliera per l’attività robotica.

Dopo la laurea in medicina presso l’Università di Modena, Lavazza ha conseguito la specializzazione in igiene e medicina preventiva, con un focus sull’organizzazione dei servizi ospedalieri. Ha ricoperto numerosi incarichi in Toscana e in altre regioni, accumulando una vasta esperienza, tra cui quella di direttore sanitario nella ASL Toscana nord ovest e in ospedali di rilievo come il Sant’Orsola di Bologna, l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Ospedale Careggi.

“Ringrazio il dottor Lavazza per aver accettato l’incarico di direzione sanitaria di Auxilium Vitae – commenta la direttrice generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – Una struttura fondamentale non solo per l’Alta Val di Cecina, ma per l’intera Regione. Auxilium Vitae è un punto di riferimento per la riabilitazione neurologica, cardiologica, respiratoria e per i pazienti in coma, e sono certa che, grazie alla sua esperienza, il dottor Lavazza porterà ulteriore innovazione e professionalità a Volterra”.

“La riabilitazione è un elemento strategico nel processo di cura e nella gestione complessiva del paziente – afferma il dottor Luca Lavazza – poiché è presente in tutti i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali e sociali. Questo nuovo incarico è sicuramente stimolante, e ringrazio la direzione della ASL e di Auxilium Vitae per la fiducia che mi è stata concessa. Spero di ricambiare questa fiducia con impegno e professionalità.”

“L’esperienza del dottor Lavazza rappresenterà un valore aggiunto per noi – sottolinea Giacomo Corsini, direttore sanitario della ASL Toscana nord ovest – Il suo ruolo è cruciale nel processo di cura, che parte dalla prevenzione e culmina con la riabilitazione. Voglio ringraziarlo per la sua disponibilità, e sono certo che la sua competenza ci consentirà di affrontare al meglio le tematiche a lui affidate.”

