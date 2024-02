Ampliamento del distretto di San Giuliano Terme: sottoscritta la convenzione tra Comune e ASL Toscana nord ovest

Scritto da admin• 4:29 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME– La nuova casa della comunità SPOKE sarà costruita grazie alla collaborazione tra l’ASL Toscana nord ovest, il Comune di San Giuliano Terme e la sua amministrazione, con un investimento previsto di circa 1,3 milioni di euro. I lavori, che inizieranno a marzo 2024, saranno completati entro il 2025 secondo le direttive del PNRR.

La convenzione per la realizzazione di questa importante struttura è stata firmata questa mattina dal notaio, con la presenza dell’Ing. Badii per il Comune di San Giuliano Terme e dell’Ing. Nicola Ceragioli per l’ASL Toscana nord ovest. Il progetto, finanziato con le risorse PNRR della Missione 6 dedicata alla Salute, prevede la costruzione di una nuova struttura che completerà e integrerà i servizi già presenti nell’edificio esistente dell’ASL in via Martin Luther King.

La nuova Casa di Comunità SPOKE offrirà una vasta gamma di servizi ai cittadini, compresi servizi di assistenza medica, infermieristica e sociale, anche attraverso la telemedicina, con l’obiettivo di favorire l’integrazione, la socializzazione e la partecipazione. La progettazione ha mirato a creare un’architettura inclusiva che funga da punto di riferimento per la sanità, l’assistenza sociale e l’integrazione sociosanitaria.

La struttura sarà caratterizzata da una copertura metallica che collega i due edifici e ospiterà 40 pannelli fotovoltaici per garantire massima efficienza energetica. Il nuovo edificio sarà progettato per massimizzare l’accessibilità e l’usabilità degli spazi, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Inoltre, sarà realizzato un nuovo parcheggio pubblico nella zona nord-ovest, contestualmente ai lavori per la nuova casa della comunità.

L’assessore regionale Simone Bezzini ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dei lavori e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al progetto. Anche l’assessore alla Rigenerazione urbana e al bilancio Matteo Cecchelli, il sindaco Sergio Di Maio e la direttrice generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e l’importanza della nuova struttura per la comunità.

Last modified: Febbraio 16, 2024