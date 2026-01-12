“Amleto” di CollettivO CineticO al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 4:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21 il Teatro Nuovo di Pisa ospita Amleto, una sorprendente e originale rilettura del capolavoro di Shakespeare firmata da CollettivO CineticO, la storica compagnia fondata dalla coreografa Francesca Pennini, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui il Premio UBU 2017 per il Miglior Spettacolo di Danza, il Jurislav Korenic Award e il Premio Nazionale dei Critici di Teatro per il teatro-danza.

Questo Amleto si allontana da ogni messinscena tradizionale per trasformarsi in un dispositivo scenico imprevedibile e coinvolgente. La scena diventa un’arena di prove in cui attori professionisti e non, personaggi bizzarri e sorprendenti – tra dilettanti, esibizionisti, timidi intellettuali e figure improbabili – si contendono il ruolo del protagonista. Guidati da una voce fuori campo e affiancati da enigmatici secondini muti, i candidati affrontano una serie di sfide che condensano, tra ironia e tragedia, i principi formali dell’opera shakespeariana.

È il pubblico, replica dopo replica, a decretare chi sarà l’unico Amleto, scegliendo il vincitore tra le molteplici interpretazioni in gara. Ne nasce una performance che fonde teatro, gioco e partecipazione attiva, mettendo al centro l’esperienza collettiva della platea.

La regia e il concept sono firmati da Francesca Pennini, con drammaturgia di Francesca Pennini e Angelo Pedroni. In scena Carmine Parise, Angelo Pedroni, Stefano Sardi e quattro candidati in competizione per il ruolo.

Teatro Nuovo – Piazza della Stazione 16, Pisa

Venerdì 16 gennaio 2026, ore 21.00

Biglietti

Intero €18

Soci Coop e convenzionati €15

“Scuola Amica” (personale scolastico e dipendenti UNIPI) €13

Studenti e universitari €10

Soci UICPI €15 + accompagnatore gratuito

I biglietti sono disponibili online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro (martedì 10.00–13.00, giovedì 16.00–19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo).

Info

teatronuovopisa@gmail.com

+39 392 3233535

www.teatronuovopisa.it

Last modified: Gennaio 12, 2026