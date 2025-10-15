Ambiente, a Calambrone venerdì 17 ottobre torna “Puliamo il mondo” con gli studenti delle scuole

Written by admin• 1:59 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Assessore Gambini: “Iniziativa per promuovere un impegno che riguarda tutti“

PISA – Una mattinata all’insegna del rispetto per l’ambiente e della cittadinanza attiva. Il Comune di Pisa aderisce a “Puliamo il Mondo“, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, organizzata in collaborazione con l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà a Calambrone venerdì 17 ottobre alle ore 10, con ritrovo al parcheggio del viale del Tirreno, all’ingresso di via dei Frassini.

L’evento coinvolgerà gli studenti delle classi dell’Istituto Comprensivo “N. Pisano” di Marina di Pisa, che saranno impegnati insieme ai volontari e ai partecipanti nella pulizia degli spazi in prossimità delle scuole pubbliche.

“Iniziative come questa sono fondamentali – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – perché permettono di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare comportamenti corretti e virtuosi. I rifiuti che purtroppo ritroviamo durante queste giornate di raccolta sono il risultato di gesti sbagliati, che arrecano un grave danno all’ambiente e, di conseguenza, a tutta la comunità. Prendersi cura del territorio attraverso gesti quotidiani, come una corretta raccolta differenziata e il rispetto degli spazi comuni, è un impegno che riguarda tutti. È per queste ragioni che, anche grazie al lavoro capillare degli ispettori ambientali, continuiamo a vigilare sul rispetto delle norme e sulla corretta applicazione dei comportamenti ambientali. L’inasprimento delle sanzioni per l’abbandono dei rifiuti, introdotto di recente, rappresenta un segnale forte a tutela del decoro urbano e della salute del nostro ambiente“.

