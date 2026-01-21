All’Università di Pisa al via “Informatica Spazio Aperto”: incontro su ricerca, tecnologia e inclusione con Letizia Jaccheri

Written by admin• 2:54 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 22 gennaio 2026, alle 16.30, la Sala Gerace del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa ospiterà l’incontro “Percorsi di ricerca, informatica e inclusione”, con protagonista Letizia Jaccheri, laureata a Pisa e oggi docente di Ingegneria del software alla NTNU – Norwegian University of Science and Technology.

L’appuntamento inaugura il ciclo “Informatica Spazio Aperto – Incontri che non ti aspetti”, iniziativa di orientamento del Dipartimento pensata per offrire uno sguardo diretto sui percorsi di studio, ricerca e sulle opportunità professionali legate all’informatica. L’evento è gratuito, aperto a studentesse e studenti universitari, alle scuole superiori e a tutte le persone interessate; è richiesta la prenotazione online entro le ore 12 del 22 gennaio. Al termine è previsto un aperitivo offerto dal Dipartimento.

Il percorso scientifico e umano di Jaccheri, riconosciuto a livello internazionale, si colloca all’incrocio tra ingegneria del software, creatività e studio delle relazioni tra tecnologia e persone, restituendo l’immagine di un’informatica capace di dialogare con la società. Accanto alla ricerca, Jaccheri è anche autrice del libro Le parole che restano.

Durante l’incontro si parlerà anche di genere nelle scienze e nell’informatica, valorizzando la pluralità di sguardi nella progettazione tecnologica. L’iniziativa è organizzata con fondi PNRR e la partecipazione è riconosciuta ai fini dell’orientamento attivo nella transizione scuola–università.

