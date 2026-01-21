Sassaiola contro un treno merci a Pontedera, Fratelli d’Italia: “Area dell’ex Consorzio Agrario fuori controllo, servono interventi urgenti”

Written by admin• 2:57 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Pontedera.

La sassaiola che ha colpito un treno merci in transito nel tratto ferroviario di Pontedera, nei pressi dell’area dell’ex Consorzio Agrario, viene definita da Fratelli d’Italia Pontedera un episodio di particolare gravità, che non può essere archiviato come un evento isolato. La stazione di Pontedera, ricordano, è un nodo strategico per i collegamenti tra la costa, Firenze e le aree interne, su una linea attraversata quotidianamente da numerosi treni passeggeri e merci.

Secondo il partito, l’accaduto si inserisce in un quadro di criticità ormai noto e fortemente preoccupante. L’area dell’ex Consorzio Agrario è da tempo segnalata per situazioni di degrado e insicurezza, tra cui il vasto incendio della scorsa primavera, episodi di risse, attività di spaccio e l’abbandono incontrollato di rifiuti. Una condizione che, sottolineano, rappresenta un rischio concreto non solo per i residenti, che da anni chiedono interventi risolutivi, ma anche per il personale ferroviario e per i viaggiatori.

Fratelli d’Italia richiama inoltre le scelte dell’amministrazione comunale, che negli anni ha legato la riqualificazione dell’area prima allo spostamento del terminal bus nell’ex Consorzio Agrario e poi alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri nell’area dell’ex terminal. Con l’archiviazione definitiva del progetto della caserma, viene meno uno degli elementi centrali su cui si fondava l’intero piano di recupero.

«Alla luce di ciò – affermano – è legittimo chiedersi quale sia oggi il futuro dell’area dell’ex Consorzio Agrario. Non è più accettabile che quello spazio resti una zona franca di degrado e pericolo».

Per queste ragioni Fratelli d’Italia annuncia la presentazione di un’interrogazione all’amministrazione comunale, per ottenere chiarimenti sui tempi di avvio e conclusione di un intervento di riqualificazione e sulle misure immediate previste per garantire la sicurezza dell’area e dei treni in transito.

FOTO DI ARCHIVIO.

