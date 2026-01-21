Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Pisa: domenica 25 gennaio il mercato di qualità sul Lungarno

Written by admin• 2:43 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Tornano a Pisa Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, protagonisti del mercato di qualità più famoso d’Italia. Dopo i successi del tour nazionale, le storiche bancarelle del Consorzio fanno tappa in città domenica 25 gennaio, nella tradizionale cornice del Lungarno Pacinotti e Mediceo, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Un appuntamento molto atteso dagli appassionati dello shopping Made in Italy, che potranno ritrovare le celebri “boutique a cielo aperto®”, simbolo di artigianato di eccellenza, stile e convenienza. Il mercato sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

«Con il nostro evento-mercato – spiega il presidente del Consorzio Andrea Ceccarelli – abbiamo saputo reinterpretare una professione storica in chiave moderna, dimostrando che passione, qualità dei materiali, artigianalità e attenzione alle tendenze possono ancora fare la differenza nel commercio di oggi».

Sui banchi sarà possibile trovare il meglio della tradizione artigianale toscana e italiana: abbigliamento, nuove collezioni griffate e stock, pelletteria di alta qualità, cashmere, pellicceria, tessuti pregiati, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e raffinati tessuti di arte fiorentina. Il tutto all’insegna della qualità garantita e della massima convenienza, con l’esclusione rigorosa – per statuto – di imitazioni e prodotti di scarso pregio.

Nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storici del celebre mercato di Forte dei Marmi, il Consorzio è titolare del marchio originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”. «Invitiamo il pubblico – conclude Ceccarelli – a diffidare delle imitazioni e a riconoscere l’autenticità del nostro marchio, sinonimo di shopping esclusivo e di qualità».

Per informazioni e per consultare il calendario completo del tour itinerante è possibile visitare l’unico sito ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it.

