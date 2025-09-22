Written by Settembre 22, 2025 4:30 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Allerta meteo Toscana: temporali e piogge forti fino al 23 settembre

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEAllerta meteo Toscana: temporali e piogge forti fino al 23 settembre

PISA – E’ in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.

In particolare per il pomeriggio di oggi, 22 settembre, si prevedono piogge e temporali che dalle province occidentali andranno spostandosi al resto della regione, con fenomeni più probabili sulle zone interne e su quelle meridionali.

Domani, martedì 23 settembre possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi lunedì 22 settembre sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani, martedì 23 settembre, sul resto della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Settembre 22, 2025
Previous Story
Studenti di Modartech a Milano Fashion Week: pelle, innovazione e Made in Italy del futuro
Next Story
Migliaia in piazza a Pisa per Gaza: bloccata la Fi-Pi-Li

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti