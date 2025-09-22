Studenti di Modartech a Milano Fashion Week: pelle, innovazione e Made in Italy del futuro

Written by admin• 4:29 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Da Pontedera alla capitale mondiale della moda: gli studenti di Istituto Modartech si preparano a calcare le passerelle della Milano Fashion Week con due appuntamenti di rilievo.

Dal 23 al 25 settembre, a Lineapelle, presentano outfit e accessori in pelle che raccontano il Made in Italy del futuro, sperimentando tecniche innovative come craquelé, laserature, resine UV e applicazioni di cemento e gesso. Tra le proposte, spicca “Senza Età” di Anita Falorni, vincitrice del Leather Award 2025, insieme a creazioni che uniscono sostenibilità, ricerca materica e contaminazioni culturali.

Domenica 28 settembre, gli studenti approderanno alla finale di Milano Moda Graduate, concorso della Camera Nazionale della Moda Italiana. Jacopo Fé con “Engarde” e Valentina Allegri con “Thalassa” rappresentano l’Istituto nella categoria YKK dedicata agli accessori da chiusura, dopo un workshop esclusivo con la multinazionale a Vercelli.

“Questi eventi coronano un percorso formativo che unisce ricerca, sostenibilità e innovazione, mostrando come il Made in Italy possa guardare al futuro senza dimenticare l’artigianalità”, sottolinea Alessandro Bertini, direttore dell’Istituto.

