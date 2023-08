Allenamento mattutino al “Cetilar” per il Pisa Sc. Biglietti ancora in vendita per Pisa – Carrarese

Scritto da admin• 7:06 pm• Pisa SC

PISA – Allenamento mattutino al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che sta proseguendo la preparazione in questa settimana di riposo ‘forzato’; la squadra nerazzurra, infatti, farà da spettatrice alla prima giornata del campionato Cadetto e debutterà soltanto venerdì 25 agosto sul campo della Sampdoria.

Lo staff tecnico sta comunque facendo svolgere un programma standard alla squadra che in questa settimana si è allenata quotidianamente fino ad oggi e venerdì sosterrà un test match amichevole contro la Carrarese; l’appuntamento è fissato alle ore 18 all’Arena Garibaldi, aperta al pubblico nei soli settori di Tribuna (inferiore e superiore) e Curva Sud.

I biglietti validi per la gara Pisa-Carrarese sono ancora in vendita sia on line cliccando sul link https://pisasportingclub.ticketone.it/search sia nei consueti punti vendita ufficiali: prezzo unico di 7 euro (+ 1 euro d.p.).

