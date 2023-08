Ad Eliopoli Summer torna “Venerdì da Star” con cinque ospiti d’eccezione

Scritto da admin• 11:19 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – Venerdì 18 agosto alle ore 22 sul Palco di Eliopoli Summer ospiterà cinque personaggi davvero particolari per il divertimento di tutti.



GIANMARCO TOGNAZZI, figlio d’arte, ha alle sue spalle oltre 70 film per il cinema e 26 per la YV oltre a 18 spettacoli teatrali 4 videoclip e un ilbro. Lavora con attori e registi famosi tra cui Alessandro Gasmann e il fratello Ricky e la sorella Mariasole. Ha già all’attivo un Nastro d’argento vinto nel 2008 con il cortometraggio “Fuoriuso”. Nel 2018 nastro argento al cast di “A casa tutto bene” con il quale ha vinto anche il premio Kineo per migliore attore non protagonista. Con il film Il Ministro del 2016 ha vinto il premio Prato Film Festival e nel 2017 il Liverpool indipendenti film festival. Recentemente nel 2022 ha partecipato al film di Walter Veltroni “Quando” e al film di Giorgio Amato ” Lo sposo indeciso” , in Teatro “L’onesto fantasma” di Edoardo Erba e la serie Tv “Alter Ego”. Un artista poliedrico e molto versatile con il quale parleremo inevitabilmente anche della sua vita privata – soprattutto del padre Ugo Tognazzi e anche de La Tognazza, azienda vitivinicola a Velletri proprio fondata dal padre. Proprio sul padre nel 2020 ha scritto un libro edito da Rai libri su Ugo Tognazzi, scritto insieme alla sorella Maria Sole e al fratello Ricky e al fratello Thomas Robsahm.

GIANFRANCO BUTINAR imitatore, comico, attore e cantante romano di grandissimo talento. Dal 1998 al 2003 collaboratore di Radio Radio. Eletto personaggio radiofonico romano nell’anno 2000/2001. Ha partecipato a Rai dire gol, programma della Gialappas Band (Radio2), in occasione dei mondiali del 2002 e degli europei del 2008 e Rai dire Sanremo nel 2003. Durante il campionato mondiale di calcio partecipa alla trasmissione Mai deejay gol su Radio DJ e come ospite, ad alcune puntate di Noi dire gol su RTL 102.5, entrambe con la Gialappas.È ospite anche della trasmissioni Calciomercato speciale mondiali e Speciale Calciomercato. Dal 2014 è protagonista di alcuni sketch nel programma mattutino “A qualcuno piace presto”in onda su M2O. Nel 2016 lavora insieme alla Gialappas in “Rai Dire Europei” e su “Radio2” dove interpreta i maggiori personaggi sportivi e del calcio. Dal 2018 conduce la trasmissioneTeste di Calcio sulla neo-nata emittente radiofonica con Marco Baldini e il Trio d’Italia. Dal 2020 è ospite ogni lunedì di Tiki Taka la repubblica del pallone.

ANDREA VALERI giovane musicista ( chitarrista in particolare) già famoso in tutto il mondo dagli usa alla Nuova Zelanda alla Russia al Canada che ha inciso diversi dischi e collabora con personaggi famosi del mondo. Di Pontedera, vive a Pisa.



ANTONIO PASQUINUCCI di Pontedera. Presidente di Ecofor service azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti nella provincia di Pisa

VALTER TAMBURINI, Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest

