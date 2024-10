27° Congresso Acli: impegno per la Pace e la non violenza, nuovo Consiglio Provinciale eletto

Scritto da admin• 4:16 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il 27° congresso delle Acli provinciali di Pisa e Lucca, tenutosi all’auditorium “Toniolo”, si è concluso con l’immagine simbolica dell’uccellino del racconto di Paulo Coelho, che rappresenta l’impegno individuale nella lotta per la pace e la giustizia, anche quando sembra insufficiente.

Andrea Valente, presidente uscente, ha ribadito l’importanza del “coraggio della pace” e della testimonianza, nonostante le difficoltà. Durante l’evento, è stata sottolineata la crescita delle Acli, che contano oltre 7.500 iscritti dopo l’unione con Lucca.

Monsignor Roberto Filippini ha promosso la non violenza come via da seguire per la Chiesa cattolica, proponendo anche che la Cei investa nei corsi di laurea in scienze della pace. La giornata si è conclusa con le elezioni del nuovo consiglio provinciale e dei delegati per i congressi regionale e nazionale.

