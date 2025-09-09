Written by Settembre 9, 2025 8:37 am Pisa, Politica

Allagamenti, Paladini (Forza Italia): “Agire subito o tra poche settimane sarà emergenza”

HomePisa, PoliticaAllagamenti, Paladini (Forza Italia): “Agire subito o tra poche settimane sarà emergenza”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio Regionale.

«O ci muoviamo adesso, o tra poche settimane basteranno venti minuti di pioggia per mandare in apnea interi quartieri. Famiglie, negozi, anziani e animali non possono continuare a vivere ogni autunno con la paura degli allagamenti», dichiara Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio Regionale.

Negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni dai cittadini su fossi, tratti tombati e caditoie: «Quando la manutenzione manca, gli allagamenti e i trasbordi diventano inevitabili. Il reticolo idrico minore è un servizio essenziale e va gestito con un calendario preciso, priorità chiare e risultati misurabili», sottolinea Paladini.

La richiesta è concreta: entro 30 giorni il Comune, insieme al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e ad Acque SpA, deve pubblicare:

  • una mappa dei nodi critici;
  • un cronoprogramma dettagliato degli interventi (sfalci, ricavature, spurghi e videoispezioni);
  • report mensili online per aggiornare i cittadini sullo stato dei lavori.

«Il tema è sul tavolo da oltre un anno, anche grazie all’impegno della consigliera Elisabetta Mazzarri della Lista Civica Boggi Sindaco. Adesso servono fatti: pulizia delle caditoie, rimozione delle ostruzioni, relazione tecnica di Acque SpA sulle portate e, dove necessario, separazione delle acque bianche e nere, oltre a valutare micro-casse di laminazione nei punti di maggiore accumulo. Meno parole, più lavori. L’acqua deve scorrere», conclude Paladini.

Last modified: Settembre 8, 2025
Previous Story
Pharmanutra. Il CdA approva la semestrale al 30 giugno 2025 con una crescita a doppia cifra e un’ottima marginalità
Next Story
Davide Vaira: “L’operazione più complessa è stata quella legata a Aebischer”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti