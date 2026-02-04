Alla Libreria Erasmus presentazione del libro “Il teorema di Fibonacci” di Giorgio Ventura

Written by admin• 7:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un mistero medievale, un enigma matematico, una storia che affonda le radici nella Pisa di Fibonacci: sabato 7 febbraio 2026, alle ore 17.30, alla Libreria Erasmus (Piazza Felice Cavallotti 9) si terrà la presentazione del libro Il teorema di Fibonacci di Giorgio Ventura, un giallo medievale che intreccia storia, matematica e suspense.

Ambientato nel mondo di Leonardo Pisano – Fibonacci – il romanzo conduce il lettore in un’indagine dove numeri e simboli diventano chiavi narrative e il sapere scientifico entra nella trama come parte integrante del mistero. Un racconto capace di trasformare il fascino della conoscenza in tensione narrativa, riportando in scena un Medioevo vivo, colto e sorprendente.

A moderare l’incontro sarà Antonella Magliocchi. Interverrà Alessandro Canestrelli, autore di Leonardo Pisano, Fibonacci: per novem figuras indorum, per un dialogo tra romanzo, contesto storico e immaginario matematico, a partire dalla figura di Fibonacci e dall’eredità culturale che ancora oggi ispira racconti, domande e nuove interpretazioni.

Data: sabato 7 febbraio 2026

Orario: 17:30

Luogo: Libreria Erasmus, Piazza Felice Cavallotti 9 – Pisa

Modera: Antonella Magliocchi

Interviene: Alessandro Canestrelli

Un’occasione per scoprire il libro, incontrare l’autore e immergersi nel mondo affascinante che ruota attorno a Fibonacci, tra indagine, storia e passione per il sapere.

