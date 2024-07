Alla Fattoria La Tana di Crespina c’è “Cassandra”

Scritto da admin• 11:47 am• Pisa, Eventi/Spettacolo



PISA – Domenica 28 luglio 2024 alle 21,30 alla Fattoria La Tana a Crespina (Pisa), il Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo presenta “Cassandra”. Contributi al testo Enzo Moscato. Con Alessandra D’Elia, Caterina Spadaro. Interpretazione in canto Caterina Pontrandolfo. Drammaturgia e regia Laura Angiulli, luci Cesare Accetta, scene Rosario Squillace.

Ad Utopia la presenza della compagnia teatrale Galleria Toledo di Napoli è ormai una piacevolissima tradizione. Vennero a trovarci per la prima volta nel 1999 con il bellissimo spettacolo “Maria”. Laura Angiulli ed Alessandra D’Elia sono due parti dello stesso diamante, insuperabili nel rendere forza e luce a testi classici e figure epiche. Il loro lavoro è sempre intimo e coinvolgente e si fa forza della grande bravura attoriale di Alessandra e l’intelligenza drammaturgica di Laura (per la cronaca sono madre e figlia e la loro complicità è squassante e magica). Con “Cassandra” sono riuscite a superarsi ancora una volta.

Cassandra si sottrae alla massa dolente della schiera al femminile che popola lo scenario offerto dall’ampia famiglia di Priamo; si afferma con inconsueta personalità in un ruolo che, a ben vedere, è innanzitutto politico. Cassandra osserva lucidamente, penetra la verità dei suoi giorni mai piegata, più che altro furente, e va incontro allo spietato destino di schiava e vittima mentre Troia consuma tra le fiamme la sua dolente epopea.

Alle 20,00 cena Dinner Box a cura di “TeLoCucinoIo” 15,00€ (ovvero porta un plaid e vieni a mangiare con noi) con selezione di vini della “Fattoria La Tana” (2.50€ a calice). Info e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: una notte in una campagna verace tra pecore e vino.

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

