Da lunedì cambia a San Giuliano Terme la presentazione delle pratiche edilizie con un portale web

Scritto da admin• 11:56 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Al via il portale web per semplificare la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle pratiche edilizie in formato digitale.



Il comune sangiulianese, in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pa, si pone l’obbiettivo di creare un flusso di informazioni digitali che parta dai professionisti e, attraverso internet, raggiunga lo Sportello unico per l’edilizia (Sue), che potrà importare e gestire le informazioni ricevute evitandone il caricamento manuale, per poi ridistribuirle in tempo reale verso cittadini e professionisti sempre utilizzando il web. Il servizio, finalizzato a facilitare le procedure in particolare per i professionisti del settore, ma anche dei cittadini, è stato presentato in un webinar pubblico la scorsa settimana (caricato sul portale, contenente le indicazioni utili) e vedrà l’avvio lunedì 29 luglio.

Sarà dunque sostituita l’attuale procedura di presentazione via pec o con deposito in forma cartacea al protocollo comunale, in modo da ottimizzare il lavoro dei tecnici professionisti, nonché degli uffici comunali e andando a beneficio di un’implementazione dell’efficienza nel trattamento delle pratiche edilizi. Questa impostazione varrà da subito per la presentazione delle pratiche edilizie, mentre per i Cdu (Certificato di destinazione urbanistica) e le Idoneità di alloggio si adotterà una funzione “ibrida” ovvero a mezzo pec, cartaceo depositato al protocollo e via portale web. Per le pratiche già avviate, relativamente ed eventuali integrazioni, si può usare solo il portale web. Ulteriori informazioni utili sono reperibili ai seguenti link https://www.sangiulianoterme.cportal.it/

“La fase progettuale ha coinvolto direttamente gli uffici tecnici che quotidianamente hanno a che fare con questo ente per la presentazione delle pratiche edilizie – spiega l’assessore all’Urbanistica Francesco Corucci -. L’attivazione consente di inoltrare le istanze dei procedimenti edilizi in formato digitale ed on-line tramite il portale web CPortal360. La procedura verrà nel tempo ulteriormente implementata al fine di fornire uno strumento sempre più completo, pratico e funzionale, che renda più efficace ed efficiente sia il lavoro del professionista che degli operatori degli uffici comunali. L’obbiettivo è quello di snellire le procedure di accoglienza delle pratiche così da ottimizzare le tempistiche di un ufficio, quello dell’edilizia, molto sollecitato”.

“Il comune, allo scopo di migliorare la gestione dello sportello di edilizia privata in modo da permettere di erogare servizi telematici avanzati, si è avvalso di un software per la gestione dello sportello unico edilizia – front office e back office in modalita S.a.a.S. qualificato, comprensivo di un sistema informativo inerente la gestione del Sue e delle pratiche edilizie, paesaggistiche ed urbanistiche”, sostiene l’assessore alla Semplificazione amministrativa e informatizzazione Marco Balatresi.

“Con questo progetto, nato da un percorso partecipativo che ha coinvolto le categorie professionali di riferimento, puntiamo a facilitare la vita a chi opera nel settore dell’edilizia, sia i professionisti che gli uffici comunali e, ovviamente, anche per il cittadino che vuole presentare pratiche – dice il sindaco Matteo Cecchelli –. L’amministrazione comunale prosegue nel percorso di informatizzazione dei servizi a beneficio di una maggiore efficienza degli uffici e quindi del servizio all’utenza”.

Last modified: Luglio 27, 2024