Alla Domus Mazziniana la presentazione de “Il Cassetto dei Sogni Perduti” di Alberto Fonti

PISA – In occasione del Maggio dei libri 2023 – iniziativa per la promozione del libro e della lettura promossa dal Ministero della Cultura, la Domus Mazziniana organizza Sabato 13 Maggio presso la propria sala conferenze, in via Massimo d’Azeglio 14, a partire dalle ore 17 un dialogo tra Alberto Fonti, giovane scrittore pisano, docente nelle scuole superiori, attore a livello amatoriale e corista d’Opera (quasi) professionista e Orsetta Innocenti, docente, scrittrice e studiosa di letteratura giovanile e comparata, intorno al romanzo di esordio di Forti, “Il cassetto dei sogni perduti“, Calibano Editore, Novate Milanese, 2023.

Un romanzo dal lieto fine impossibile, ma la cui scrittura densa e raffinata vi affascinerà. Una narrazione che prende avvio da un suicidio per dar vita a un viaggio a ritroso nel passato del protagonista tra infanzia e adolescenza. Il confronto con il dolore e la responsabilità e la riscoperta di una profonda amicizia tra due ragazzi, interrotta bruscamente a causa di un tragico evento.

Per info e contatti: eventi@domusmazziniana.it – tel. 05024174

Last modified: Maggio 12, 2023